venerdì, Novembre 7, 2025
Prima Pagina

 Trasporti: le Organizzazioni sindacali denunciano “ TUA esternalizza ancora e taglia i servizi”

Scritto da redazione
Secondo Filt-Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal oltre 4,4 milioni di km ai privati e soppressioni di corse sulla costa abruzzese.

Sulmona, 7 novembre- Le Organizzazioni Sindacali del settore trasporti esprimono forte preoccupazione per le recenti decisioni di TUA S.p.A., che da un lato incrementa ulteriormente i subaffidamenti a privati dei servizi di trasporto pubblico locale, dall’altro opera tagli significativi alle corse, penalizzando l’utenza e i territori. Sul portale aziendale è stato pubblicato un nuovo incremento dei subaffidamenti, pari a 4.450.575 km/bus, affidati a operatori privati.

Una scelta che conferma la volontà dell’azienda di procedere verso una progressiva esternalizzazione dei servizi, rivelano le OO.SS. regionali del settore,in netto contrasto con la natura e la missione pubblica di TUA, nata per garantire mobilità, continuità territoriale e tariffe accessibili a tutti i cittadini abruzzesi.

Parallelamente, TUA sta attuando tagli ai collegamenti di trasporto pubblico locale, in particolare lungo la costa adriatica, da Giulianova a Silvi, da Lanciano a Pescara dove numerosi Comuni stanno subendo la soppressione di corse fondamentali per studenti, lavoratori e pendolari. Risultano infatti, riduzioni e tagli di collegamenti su gomma nei tratti dove esistono anche servizi ferroviari, nonostante questi non siano in reale concorrenza: il treno effettua infatti solo fermate nelle principali stazioni, mentre il servizio su gomma garantisce una copertura capillare con numerose fermate intermedie, assicurando collegamenti diretti con scuole, ospedali, zone industriali e aree residenziali.Il risultato è un taglio netto al trasporto pubblico locale, che riduce l’accessibilità e isola intere comunità.

Questa gestione contraddittoria,  spiegano Filt-Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal, più esternalizzazioni e meno servizio diretto, rischia di snaturare la funzione pubblica di TUA, determina lo svuotamento delle residenze esterne che interessa anche l’ambito delle figure gestionali indebolendo il diritto alla mobilità e aprendo la strada a una progressiva privatizzazione mascherata.

Le OO.SS. denunciano inoltre la mancanza di verifiche puntuali sui capitolati tecnici e il rischio di disservizi e concorrenza sleale, con effetti negativi per gli utenti e per i lavoratori.

Per tali ragioni, le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno richiesto un’audizione urgente alla II Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture Trasporti” del Consiglio Regionale d’Abruzzo, per illustrare nel dettaglio le criticità e avanzare proposte concrete a tutela del servizio pubblico, dell’occupazione e dell’interesse collettivo.

Difendere TUA significa difendere il diritto alla mobilità dei cittadini abruzzesi e il valore del servizio pubblico.Non possiamo accettare scelte che impoveriscono il territorio, aumentano la disuguaglianza e compromettono la qualità del trasporto regionale.

