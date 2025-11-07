Chiesa: La Fondazione Antiusura Jubilaeum in prima linea per contrastare il sovraindebitamento giovanile

Sulmona,7 novembre– La Fondazione Antiusura Jubilaeum E.T.S., eretta dai Vescovi di Avezzano, L’Aquila, e Sulmona e con competenza estesa all’intera regione Abruzzo, ha aderito all’iniziativa promossa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per il Mese dell’Educazione Finanziaria (novembre).

La Fondazione, il cui scopo è prevenire il ricorso agli usurai facilitando prestiti a famiglie e individui in difficoltà economiche che non possono accedere al credito bancario ordinario, ha presentato la sua candidatura lo scorso 17 ottobre con il progetto: “Il sovraindebitamento: che cosa è, come prevenirlo, come uscirne”.

L’iniziativa si è focalizzata sul ruolo del sovraindebitamento e sulle gravi conseguenze ad esso collegate. Il progetto ha come scopo prevalente quello di diffondere una corretta conoscenza di queste problematiche nelle nuove generazioni ed educare a porre attenzione agli impegni ad alto rischio e alle insidie del mondo della finanza.

«La mancanza di educazione finanziaria è spesso la causa fondante del sovraindebitamento, portando a non comprendere appieno gli strumenti che si acquistano e i limiti oltre i quali divengono insostenibili» è quanto afferma dalla Fondazione.

Questa urgenza è confermata dai recenti dati dell’Osservatorio Bravo-fintech, che, analizzando circa 16.000 profili a rischio, ha evidenziato come le categorie più vulnerabili al sovraindebitamento siano proprio i giovani diplomati e neo-laureati. Questo smentisce l’idea che l’istruzione accademica sia una difesa automatica contro le difficoltà economiche.

A livello nazionale, la situazione è critica: l’OCSE stima che solo il 16,6% degli italiani possieda competenze finanziarie minime accettabili, collocando l’Italia al 36° posto su 39 paesi analizzati.

L’Impegno sul territorio Abruzzese

In questo quadro, la Fondazione Jubilaeum, attiva ad Avezzano dal 1997, rafforza il suo raggio d’azione sull’intera regione Abruzzo, operando attraverso le sezioni attivate nelle Diocesi, tra cui quella di Sulmona.

L’attività della Fondazione, totalmente gratuita e prestata con riservatezza e cortesia da Volontari di collaudata professionalità, mira a supportare la dilagante povertà educativa, permettendo ai giovani (e indirettamente alle loro famiglie) di divenire più consapevoli degli strumenti normativi a loro disposizione per risolvere le posizioni debitorie. I beneficiari diretti di questo percorso formativo sono gli studenti delle scuole medie superiori di Avezzano.

La Fondazione Antiusura Jubilaeum ricorda a chiunque si trovi in difficoltà finanziaria di non ricorrere agli usuraie di consultare i propri Uffici Diocesani per informazioni o richieste di prestito.