Sicurezza: Appendino (M5s), basta propaganda, Meloni ci segua su mia pdl

Sulmona,7 novembre-“Gli ultimi dati del Viminale ci raccontano la realta’ e sono inquietanti: i reati tornano a crescere superando i livelli del 2018 e soprattutto nelle grandi citta’ i cittadini sono meno sicuri. Violenze sessuali +7,5 per cento, furti in abitazione +4,9 per cento, furti di auto +2,3 per cento. Di fronte a questo disastro, il governo non puo’ continuare a scaricare la colpa su sindaci e giudici pur di non ammettere i propri fallimenti. E’ ora che si assuma le sue responsabilita'”, ha scritto la deputata M5s Chiara Appendino in una lettera pubblicata su “Libero”. Appendino spiega di aver “presentato una proposta seria e concreta: istituiamo e finanziamo subito nella legge di bilancio un fondo per le politiche integrate di sicurezza urbana. Gli accordi sulla sicurezza funzionano cosi’: lo Stato stanzia un fondo per i Comuni che sottoscrivono un patto per la sicurezza con il prefetto e si impegnano a realizzare interventi concreti sul territorio. Meloni, se non e’ in grado di gestire questo fenomeno, segua almeno il nostro esempio e voti l’emendamento e la proposta di legge””Perche’ per il Movimento cinque stelle la sicurezza non si garantisce inventandosi nuovi reati vuoti o minacciando repressione. La sicurezza parte anche da una strada illuminata, un parco riqualificato, un edificio pubblico abbandonato che viene riqualificato, una telecamera installata, nuovi vigili assunti, un negozio che resta aperto. Tutte queste azioni migliorano la vita di una comunita’ e la sua sicurezza, sia percepita sia reale. Perche’ la verita’ e’ semplice: la sicurezza non e’ ne’ di destra ne’ di sinistra. E’ un diritto dei cittadini”, conclude Appendino.