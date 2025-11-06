 Cavallari e Menna: Totem e propaganda non curano la sanità abruzzese

i consiglieri regionali Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna,

L’Aquila, 6 novembre “Dietro l’annuncio del progetto ‘Sanità di Prossimità – Digitalizzazione dei Servizi in Multicanalità’ la Giunta regionale cerca di nascondere la realtà di un sistema sanitario in profonda crisi”. Lo sostengono i consiglieri regionali Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna, commentando la presentazione dell’iniziativa finanziata con fondi Fesr, che prevede la distribuzione di totem multifunzione nelle strutture sanitarie abruzzesi. “Mentre si inaugurano totem digitali e si parla di innovazione – sottolineano i due esponenti di Abruzzo Insieme in Consiglio regionale – le liste d’attesa crescono in modo vertiginoso, senza che il Dipartimento regionale o i Direttori Generali delle ASL intervengano con misure efficaci.

Gli stessi DG, responsabili diretti del disavanzo sanitario, restano saldamente al loro posto come il Presidente Marsilio e l’Assessore Verì, mentre i cittadini, già costretti a subire un aumento dell’addizionale regionale IRPEF per coprire i debiti generati, continuano a pagare sulla propria pelle l’inefficienza del sistema. Le lunghe attese per una visita o un esame spingono sempre più persone a rivolgersi al privato o a uscire dai confini regionali, alimentando una mobilità passiva ormai fuori controllo. È questa la vera emergenza sanitaria dell’Abruzzo, che nessun totem potrà risolvere. I totem non erogano prestazioni, non riducono le attese e non assumono medici o infermieri. Rischiano invece di diventare uno specchietto per le allodole, utile solo a coprire l’assenza di una strategia seria per la sanità pubblica. La Regione preferisce inaugurare schermi e interfacce digitali piuttosto che affrontare le carenze strutturali degli ospedali, la mancanza di personale e la disorganizzazione delle agende di prenotazione”.

“Non serve propaganda tecnologica, ma una politica sanitaria vera: un piano straordinario per abbattere le liste d’attesa, il controllo rigoroso dei conti e la valutazione delle responsabilità gestionali nelle ASL. La vera sanità di prossimità – concludono Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna – non è fatta di totem, ma di servizi, di medici, di ascolto e di presenza sul territorio”.