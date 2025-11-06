venerdì, Novembre 7, 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home Regione Abruzzo  Cavallari e Menna: Totem e propaganda non curano la sanità abruzzese
Regione Abruzzo

 Cavallari e Menna: Totem e propaganda non curano la sanità abruzzese

Scritto da redazione
Scritto da redazione
i consiglieri regionali Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna,

 L’Aquila, 6 novembre  “Dietro l’annuncio del progetto ‘Sanità di Prossimità – Digitalizzazione dei Servizi in Multicanalità’ la Giunta regionale cerca di nascondere la realtà di un sistema sanitario in profonda crisi”. Lo sostengono i consiglieri regionali Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna, commentando la presentazione dell’iniziativa finanziata con fondi Fesr, che prevede la distribuzione di totem multifunzione nelle strutture sanitarie abruzzesi. “Mentre si inaugurano totem digitali e si parla di innovazione – sottolineano i due esponenti di Abruzzo Insieme in Consiglio regionale – le liste d’attesa crescono in modo vertiginoso, senza che il Dipartimento regionale o i Direttori Generali delle ASL intervengano con misure efficaci.

Gli stessi DG, responsabili diretti del disavanzo sanitario, restano saldamente al loro posto come il Presidente Marsilio e l’Assessore Verì, mentre i cittadini, già costretti a subire un aumento dell’addizionale regionale IRPEF per coprire i debiti generati, continuano a pagare sulla propria pelle l’inefficienza del sistema. Le lunghe attese per una visita o un esame spingono sempre più persone a rivolgersi al privato o a uscire dai confini regionali, alimentando una mobilità passiva ormai fuori controllo. È questa la vera emergenza sanitaria dell’Abruzzo, che nessun totem potrà risolvere. I totem non erogano prestazioni, non riducono le attese e non assumono medici o infermieri. Rischiano invece di diventare uno specchietto per le allodole, utile solo a coprire l’assenza di una strategia seria per la sanità pubblica. La Regione preferisce inaugurare schermi e interfacce digitali piuttosto che affrontare le carenze strutturali degli ospedali, la mancanza di personale e la disorganizzazione delle agende di prenotazione”.

“Non serve propaganda tecnologica, ma una politica sanitaria vera: un piano straordinario per abbattere le liste d’attesa, il controllo rigoroso dei conti e la valutazione delle responsabilità gestionali nelle ASL. La vera sanità di prossimità – concludono Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna – non è fatta di totem, ma di servizi, di medici, di ascolto e di presenza sul territorio”.

Leggi anche

Abruzzo: sociale, al via le istanze per Caregiver...

( il caso) Mariani denuncia : “Mi hanno...

La riunione della Giunta regionale di oggi. Le...

Arriva il  ddl “ Biblioteche aperte” d’iniziativa delle consigliere...

Via libera al ddl su” Nuove norme regionali per...

Sistema idrico, per D’Addazio servono investimenti, tutela del...

Sistema idrico in Abruzzo quale futuro? Marsilio punta...

Abruzzo: mercoledì torna a riunirsi il Consiglio regionale

Rigenerazione Urbana Abruzzo 2021–2027: 109 progetti per oltre...

Pubblicato il  bando che finanzia progetti delle Unione dei...

Lascia un commento

Registra il tuo nome, email, e sito internet su questo browser per la prossima volta che commenterò.