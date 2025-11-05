Sulmona: Servizio di trasporto pubblico locale, dal 1 dicembre sarà gestito dalla Società TUA

Sulmona, 5 novembre– Dal 1° dicembre 2025 TUA gestirà il servizio di trasporto pubblico a Sulmona. Una città più verde e un trasporto più rispettoso dell’ambiente: è questa la direzione che il Comune di Sulmona ha scelto di intraprendere con l’affidamento della gestione del trasporto pubblico locale a Tua, la società unica di trasporto della Regione Abruzzo L’accordo, formalizzato oggi a Palazzo San Francesco alla presenza del sindaco Luca Tirabassi, dell’assessore ai Trasporti Federica La Porta e del presidente Tua Gabriele De Angelis, segna un passaggio importante per la città e per l’intero territorio peligno, che dal prossimo 1° dicembre 2025 vedrà l’avvio del nuovo servizio di trasporto gestito da Tua.

Il nuovo servizio prevederà una riorganizzazione complessiva di linee, orari e percorsi, con l’obiettivo di migliorare la puntualità e rispondere in modo più mirato alle esigenze di studenti, lavoratori e cittadini.



Uno dei tratti distintivi del nuovo assetto sarà l’attenzione rivolta all’ambiente: circa il 40 per cento dei mezzi impiegati sarà a trazione elettrica, un passo concreto verso una mobilità a basse emissioni e più rispettosa della qualità della vita urbana.

“Giunge finalmente a termine un iter che abbiamo intrapreso sin dal nostro insediamento. Il trasporto pubblico locale rappresenta un settore fondamentale per cittadini e visitatori. Ringrazio il dirigente del 4^ Settore Domenico Giannetta e gli uffici che hanno lavorato attivamente per giungere a questo traguardo. Seguiremo l’avvio del nuovo servizio che partirà dal 1°di dicembre prossimo, un periodo nel quale la nostra Città, come tradizione ospita un consistente afflusso turistico”. Lo dichiara il Sindaco Luca Tirabassi.

“Questo risultato è stato il frutto di un lavoro condiviso tra il Sindaco, i colleghi di Giunta, i consiglieri comunali, funzionari e dirigenti dell’ente che hanno creduto nell’importanza di un progetto strategico per la nostra città. Sulmona riparte e si allinea ad altre realtà puntando sulla mobilità sostenibile e su un servizio che, per efficienza e innovazione, va incontro alle esigenze reali degli utenti. Ringrazio la disponibilità del presidente della TUA, Gabriele De Angelis, che fin dai primi incontri ha manifestato piena collaborazione nel definire l’iter nel più breve tempo possibile” . Lo dichiara l’Assessore ai Traporti Federica La Porta.

Nelle prossime settimane saranno presentati i dettagli del nuovo servizio e le modalità di accesso alle informazioni per l’utenza.