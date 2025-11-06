Domenica a Cansano l’autunno in festa con “In cim’ all’Ara”

Il 9 novembre dalle 11:00 un evento per tutti, tra natura, arte ed enogastronomia

Cansano,6 Ottobre- Domenica 9 novembre, a partire dalle ore 11:00, in Piazza XX Settembre a Cansano si terrà l’evento In cim’ all’Ara – festa autunnale popolare, organizzato dal Comune di Cansano con il supporto del comitato di cittadini volontari appositamente formato per l’occasione. Un appuntamento per tutti, grandi e piccini, per celebrare insieme la bellezza dell’autunno alle falde della Maiella, tra natura, arte ed enogastronomia.

La giornata partirà alle ore 9:00 con le escursioni di Wild Cansano, Vino e Castagne – i sentieri di Cansano, guidata da Bruna Di Giannantonio (info, costi e prenotazioni +39 3274265628 e +39 3298362289) e In e-bike attraverso l’autunno di Massimo Di Silvio (+ 39 3393702873 e +39 3298362289).

A partire dalle 11:00 sarà poi possibile far visita al farmer market curato da produttori e attività del territorio, tra cui le aziende Fior di Campo, Frantoio della Valle, Lavanda Peligna, Zaffineria, Il Girasole, Il Capriccio di Silvia, Erboristeria Margherita, Alla Casa Vecchia, e i coltivatori Pasqualino Schiavo e Tina Romano. Dalle ore 11:30, sarà la volta dei giochi popolari per famiglie e bambini, organizzati dall’Associazione Milleventi.

Alle 13:00 apriranno gli stand gastronomici curati dalla Locanda Cansanese e dalla Bottega di Nonna Fiorita, dove sarà possibile pranzare gustando i prodotti tipici locali. A seguire, dalle ore 13:30 inizierà il laboratorio di pittura “La Tela della Sera”, curato da Valeria Porretta secondo il format Sip&Paint. L’intrattenimento musicale dal vivo è affidato al M° Massimo Domenicano.

«Si dice che novembre sia un mese noioso. Noi vogliamo andare in controtendenza e proporre una giornata in cui famiglie, giovani e meno giovani, amanti della montagna e “piazzaioli” incalliti possano vivere una domenica in leggerezza e divertimento». Così il sindaco di Cansano Luca Malvestuto, che aggiunge: «Sarà una festa popolare con giochi per bambini, musica dal vivo, produttori locali con le loro prelibatezze e stand gastronomici. Non mi resta che invitarvi in pizza, o, per meglio dire, usando il dialetto cansanese… ‘ncim’all’Ara!».

Per informazioni e aggiornamenti, si invita a consultare i canali ufficiali del Comune di Cansano e delle attività e associazioni coinvolte nell’evento.