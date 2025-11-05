Ai nastri di partenza il 43esimo Sulmona International Film Festival: il programma della prima giornata

Sulmona,5 novembre- nizia il festival del cinema di Sulmona. Dopo i due partecipatissimi eventi di apertura tenutisi il 1° novembre (Presentazione libro su Ivan Graziani) e il 4 novembre (proiezione speciale del musical “The Rocky Horror Picture Show”), la manifestazione promossa da Sulmonacinema Aps prenderà il via oggi, mercoledì 5 novembre, all’interno dello storico Cinema Pacifico, con le matinée riservate agli spettatori più piccoli: si tratta della sezione SIFF KIDS che vedrà in gara otto cortometraggi da cinque diversi stati. Gli studenti delle scuole primarie di primo grado costituiranno una speciale giuria che concorrerà all’assegnazione del premio per la categoria. Sarà presente anche la regista di uno dei lavori in selezione ufficiale per soddisfare le curiosità dei bambini.
Alle ore 16.00 è programmato il primo blocco di cortometraggi in gara, alla presenza di Giovanni Berardi, regista di “DE(A)D. Alle 18.30 il secondo slot, con Lorenzo Vitrone, che accompagnerà la sua opera “Com’è profondo il mare” e la numerosa partecipazione del cast del corto “Kill Time” di Niccolò Forcella.
Spazio anche alle arti visive con la mostra pittorica di Claudio Del Signore, allestita nel foyer del Cinema Pacifico. Del Signore, regista della trasmissione televisiva Report, coltiva parallelamente la sua ricerca legata all’espressione artistica informale da “artigiano dell’immagine” come lui ama definirsi: le sue pennellate istintive, pulsanti di energia, coinvolgono lo spettatore in un percorso di scoperta che parte dalla dimensione astratta della composizione per giungere a un viaggio affascinante nell’inconscio.
La sera, alle ore 21.15, sarà in sala il regista Stefano Chiantini per presentare il suo film fuori concorso “Come gocce d’acqua” insieme a una delle attrici protagoniste, Sara Silvestro.
È possibile acquistare tessere sostenitore, singoli biglietti e abbonamenti alla 43esima edizione del Sulmona International Film Festival presso il botteghino del Cinema Pacifico a partire dal 4 novembre alle ore 17.30 e, dal 5 novembre, dalle ore 16:00. I biglietti dei singoli lungometraggi sono disponibili anche sul circuito Ciaotickets o al seguente link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/spettacolo-lungometraggio-43-sulmona-international-film-festival
Il catalogo del festival è consultabile e scaricabile qui: https://www.sulmonafilmfestival.com/wp-content/uploads/2025/10/catalogo2025-web-bassa.pdf
Mercoledì 5 novembre: il programma
Proiezioni ore 16.00
AT NIGHT by Pooya Afzali – Iran
RISE by Jessica J. Rowlands – Zimbabwe
QUOTA by Job, Joris & Marieke – Netherlands
A SON AND A FATHER by Andrés Ramírez Pulido – Colombia
NINA by Arianna Mattioli – Italy
COMO SI LA TIERRA SE LAS HUBIERA TRAGADO by Natalia León – France
HOUSTON, WE HAVE A CRUSH by Omer Ben Shachar – United States
DE(A)D by Giovanni Berardi – Italy
Proiezioni ore 18.30
MERCENAIRE by Pier-Philippe Chevigny – Canada
COME È PROFONDO IL MARE by Lorenzo Vitrone – Italy
P by Stelios Koupetoris – Greece
SHARING IS CARING by Vincenzo Mauro – Italy
THIS LAND by Mike Bradley – United States
FOLLOWER by Ryan Park – Korea
KILL TIME by Niccolò Forcella – Italy
Proiezione lungometraggio ore 21,15
“Come gocce d’acqua” di Stefano Chiantini
A seguire dibattito aperto al pubblico con il regista e l’attrice protagonista