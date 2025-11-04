Sulmona: difficoltà anche per ottenere le visite necessarie per il rilascio del certificato medico-agonistico

Sulmona,4 novembre- “Molti genitori e associazioni sportive di Sulmona e del territorio hanno segnalato, in questi giorni, la grave difficoltà di ottenere le visite necessarie al rilascio del certificato medico agonistico, a causa della mancanza del medico sportivo negli ambulatori Asl della città.

Una mancanza che sta creando notevoli disagi a chi deve rinnovare, o richiedere, il certificato indispensabile per poter praticare attività sportiva in regola e in sicurezza. Il medico che effettuava le prestazioni presso la ASL di Sulmona è andato in pensione nei primi mesi dell’anno e attualmente è stato sostituito solo per un giorno alla settimana”.Lo rivela oggi il Capogruppo Pd in Consiglio comunale a Sulmona Ornella La Civita

“Questo numero insufficiente di giornate- dice La Civita- non riesce a coprire le prenotazioni già fissate con largo anticipo, causando un inevitabile allungamento dei tempi di attesa. Di conseguenza, molte visite vengono spostate presso le sedi di Avezzano o L’Aquila, senza però ridurre i tempi di attesa, e generando notevoli disagi per i genitori. In questa situazione, numerose famiglie si trovano costrette a rivolgersi a strutture sostenendo un costo di circa 80 euro, quando la stessa prestazione presso la ASL, per gli atleti minorenni,è gratuita.

Ritengo questa situazione inaccettabile, perché limita il diritto dei ragazzi a fare sport, un’attività che rappresenta non solo salute e benessere, ma anche educazione, socialità e crescita personale. Il disagio coinvolge anche le società sportive, che con impegno e sacrificio portano avanti la loro attività, offrendo ai giovani un punto di riferimento educativo e aggregativo. Queste realtà rappresentano un presidio sociale prezioso e non possono essere lasciate sole di fronte a difficoltà che ne compromettono la programmazione e l’organizzazione delle attività. Per questo motivo è necessario un intervento immediato da parte dell’ASL competente e dell’amministrazionecomunale, affinché sia ripristinato il servizio di medicina sportiva a Sulmona e garantita la piena continuità delle visite. Occorre dare una risposta chiara e tempestiva alle famiglie- conclude Ornella La Civita– che già affrontano tanti sacrifici economici e organizzativi per permettere ai propri figli di praticare sport. È doveroso sostenerle, non aggiungere ulteriori difficoltà a chi ogni giorno sceglie di investire tempo, energie e risorse nella crescita sana dei propri ragazzi”.