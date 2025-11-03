Federico Falcone porta al FLA di Pescara il suo omaggio a Ivan Graziani

Il libro che celebra il ribelle della musica italiana

Sulmona,3 novembre- Federico Falcone sarà tra gli ospiti dell’edizione 2025 del FLA – Festival di Libri e Altrecose di Pescara. Il giornalista e scrittore presenterà il suo nuovo libro, “Ivan Graziani” (Ianieri Edizioni), uscito a settembre: un ritratto vivido e appassionato di uno degli artisti più originali e inclassificabili del panorama musicale italiano.

Nel suo libro, Falcone delinea con sensibilità da cronista e passione da narratore il profilo di un artista libero e indomito, capace di attraversare con naturalezza rock, ballate, folk e progressive senza mai piegarsi alle regole del mercato. Attraverso testimonianze inedite di familiari e amici, l’autore costruisce il ritratto di un uomo ironico e schivo, fedele solo alla propria musica e alla vita quotidiana, vissuta con intensità e poesia.

Tra le pagine affiora un Graziani autentico, un musicista-artigiano, disegnatore e poeta che vedeva nel rock un’estensione del folklore popolare, nel divertimento una cosa serissima. Le sue canzoni – da “E sei così bella” a “Pigro”, da “Agnese” a “Firenze (canzone triste)” diventano capitoli di una biografia collettiva, pezzi di un’Italia che sapeva ancora emozionarsi davanti a una chitarra e a una storia sincera.

Falcone ci consegna così un ritratto luminoso e malinconico, arricchito da una sezione dedicata alle opere grafiche di Ivan, testimonianza di un talento multiforme, influenzato dalle avanguardie del secondo Novecento e da figure come Tanino Liberatore. In filigrana, emerge anche la presenza di Anna, moglie, compagna e musa silenziosa, che ha accompagnato Graziani lungo tutta la sua avventura artistica.

Con una scrittura che unisce rigore giornalistico e intensità narrativa, Federico Falcone firma un tributo sincero e vibrante a un outsider immortale, capace ancora oggi di ispirare generazioni di musicisti e ascoltatori. Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica d’autore, la parola che diventa racconto e il ricordo che si fa emozione.

L’incontro sarà impreziosito dall’accompagnamento musicale di Giuseppe Ippoliti (voce) e Lorenzo Lanciotti (chitarra), in un dialogo tra parole e note che restituirà al pubblico l’anima autentica del “lupo abruzzese” del rock.

Sabato 8 novembre, ore 19.00 Polo Bibliotecario Aternino – Piazza Giuseppe Garibaldi, 51, Pescara-Ingresso gratuito

( C. DS)