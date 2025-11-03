Il Gssi  dà il benvenuto a 61 nuovi dottorandi 

Cresce il numero di studenti della scuola dottorale aquilana. L’evento di accoglienza per il nuovo anno accademico il 6 novembre a partire dalle 17.30

L’Aquila, 3 nov– Il Gran Sasso Science Institute(Gssi) è orgoglioso di accogliere 61 nuove studentesse e studenti di dottorato, arrivati a L’Aquila da tutto il mondo per perseguire la ricerca di avanguardia in Informatica, Fisica, Matematica e Scienze Sociali. Il quarantunesimo ciclo di dottorato al Gssi include 25 studenti internazionali provenienti da 16 paesi oltre all’Italia, con giovani laureati in arrivo da Asia, Medio Oriente, Africa, America ed Europa. Per questo anno accademico sono state assegnate 17 borse di studio per il corso di Computer Science, 15 per Astroparticle Physics, 13 per Mathematics in Natural, Social and Life Sciences, 14 per Regional Science and Economic Geography e 3 per il corso di PhD in Innovative Technologies for Space Missions and Radiation Detection, che è appena entrato nel suo terzo anno. Il nuovo ciclo dottorale si contraddistingue anche per il maggiore numero di borse a disposizione, cresciuto di 17 unità rispetto allo scorso anno. I nuovi studenti saranno accolti ufficialmente giovedì sei novembre alle ore 17.30 nell’Auditorium del Gssi. L’evento si aprirà con il discorso di benvenuto della Rettrice Paola Inverardi, proseguirà poi con il benvenuto dei cinque coordinatori dei corsi di dottorato, del personale amministrativo, dei rappresentanti del Cug, il Comitato unico di garanzia e delle responsabili dei servizi offerti per il benessere della comunità del Gssi