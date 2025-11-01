( primo piano)-Armónia: 3 giovani per un futuro a Sulmona

Sulmona,1 novembre-“La passione per la cucina nasce con me e affonda le radici nei ricordi più belli”. A dirlo è Matteo Tofano, ristoratore di Pratola Peligna (L’Aquila) che gestisce con Riccardo e Piercarlo Cieri, sommelier il primo ed esperienza di gestione nella ristorazione il secondo, il ristoratore ‘Armónia’, appena inaugurato in via Carrese, nel cuore del centro storico della città di Ovidio e dei confetti, Sulmona.

I 3 giovani, armati di buona volontà, con coraggio e amore smisurato per la città hanno intrapreso questa nuova avventura imprenditoriale. La scorsa sera è cominciato il viaggio elegante e originale. Sala dall’atmosfera calda, stile unico e gusto impeccabile per i dettagli, piatti ricercati, abbondanti, squisiti e prezzi ragionevoli.

Musica di fondo e prodotti genuini del territorio che fanno la differenza. Nel menù, piatti come i Tortelli ripieni con creme al basilico e parmigiano con stracotto di cervo o baccalà in crosta con vellutata di zucca. Questi gli ingredienti che sa offrire Armónia come nuova linfa e stimoli per una valle meravigliosa che produce i migliori frutti di una terra antica, culla di importanti sapori.

“Fin da piccolo ho vissuto la cucina come un momento di unione, di calore, di famiglia. – ha aggiunto Tofano – Ricordo ancora le domeniche passate ad ‘ammassare’ e lavorare la pasta con mia nonna, il profumo del sugo che cuoceva piano, le giornate di maggio dedicate alle passate di pomodoro. Momenti che mi hanno insegnato cosa significa davvero cucinare: rispetto, pazienza e amore per la materia prima. Non ho frequentato scuole di cucina, la mia formazione si è costruita con la curiosità, la passione e tanta pratica. – ha continuato – Durante il periodo del Covid ho avuto il tempo e la spinta per approfondire, per studiare da autodidatta, sperimentando, leggendo, provando e sbagliando fino a trovare una mia identità – ha concluso lo chef – Abbiamo scelto d’investire su Sulmona perché crediamo profondamente nell’Abruzzo. È una terra autentica, generosa con un patrimonio gastronomico straordinario. Per noi è motivo di orgoglio valorizzare i prodotti locali: dall’aglio rosso di Campo di Fano, zafferano di Navelli, salumi e formaggi del produttori che rispettano la natura fino ai tartufi e ai porcini delle nostre montagne”. Buon appetito.