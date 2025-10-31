 Avezzano: Oggi il Convegno “Le regole del gioco – Giustizia e informazione tra diritto, legalità, deontologia e garanzia delle procedure”

Avezzano,31 ottobre- Si è tenuto oggi, venerdì 31 ottobre nella sala Montessori-Irti ad Avezzano, il convegno giuridico dal titolo ” Le regole del gioco-Giustizia e informazione, tra diritto, legalità e garanzia delle procedure”.

Tra gli invitati l’ex responsabile del controspionaggio italiano, Marco Mancini, i professori universitari di diritto penale Giuseppe Montanara e Francesca Rocchi, entrambi dell’Università degli Studi di Teramo, la giornalista Francesca Musacchio, il consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Stefano Pallotta e l’avvocato Giulio Andreotti ( nipote dell’ex Presidente del Consiglio).

I saluti iniziali del sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio e del senatore Luciano D’Alfonso hanno preceduto gli interventi scientifici, aventi ad oggetto il significato e la natura giuridica del segreto di stato, dalle pronunce della Corte Costituzionale agli interventi legislativi più recenti.

Il convegno, di alto profilo accademico, è stato infatti accreditato da più ordini professionali per il riconoscimento dei crediti deontologici. L’evento si pone come un meritevole tentativo di misurare la salute della democraticità dello Stato, in relazione ai limiti massimi ammissibili della libertà di stampa. Il convegno sarà presto disponibile su diverse piattaforme.

Luigi Marrese