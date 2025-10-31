Sulmona: Pd sollecita sindaco a promuovere incontro per affrontare vicenda cartelle pagamento emesse dalla Asl

Sulmona, 31 ottobre- Il Capogruppo del Pd in Consiglio comunale Sulmona,Ornella La Civita, ha inoltrato una formale richiesta al sindaco della città Tirabassi per la la convocazione urgente di un incontro istituzionale al fine di affrontare le gravi problematiche legate alle cartelle di pagamento emesse dalla ASL 1 Abruzzo.

“Negli ultimi giorni- ha scritto la Civita- numerosi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto richieste di pagamento relative a prestazioni sanitarie che risultano già saldate, oppure soggette a esenzioni non correttamente registrate. Si tratta di una situazione che sta generando confusione e notevoli disagi economici, soprattutto per le persone più fragili.Ritengo doveroso che l’amministrazione comunale si faccia carico di questa vicenda, assumendo un ruolo attivo di tutela e coordinamento.

Per questo motivo, ho chiesto che venga convocato un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte:il sindaco e i capigruppo consiliari di maggioranza e opposizione,un rappresentante della ASL 1 Abruzzo, il Tribunale per i Diritti del Malato, e le tre consigliere regionali del territorio.

L’obiettivo – ha concluso La Civita-è fare chiarezza e trovare soluzioni concrete, affinché errori amministrativi o disallineamenti informatici non continuino a ricadere sui cittadini.Il Tribunale per i Diritti del Malato ha già espresso la necessità di un intervento istituzionale coordinato, condividendo la preoccupazione per l’impatto che questa vicenda sta avendo sulla popolazione.

Ritengo indispensabile che questa situazione sia affrontata con la massima trasparenza e urgenza, nell’interesse esclusivo dei cittadini”.

