-Presentazione giovedì 30 ottobre ore 11 (Hotel Canadian)

L’Aquila, 28 ottobre-Rinasce a L’Aquila il Partito Socialista Italiano. La presentazione ci sarà giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 11, nella sala conferenze dell’Hotel Canadian (Strada Statale 17, località Casermette). Interverranno, tra gli altri, il promotore Lelio De Santis, e, in rappresentanza della segreteria nazionale del PSI, Gerardo Labellarte e Bobo Craxi.

“Viviamo una stagione politica di grandi tensioni sociali e di notevoli difficoltà economiche che la politica urlata, fatta di slogan e di scontri permanenti, non è capace di affrontare con azioni incisive e condivisa, spiega il promotore Lelio De Santis, “La scomparsa di valori e di ideali di riferimento e la mancanza di visione programmatica a livello locale e nazionale hanno sempre più allontanato i cittadini-elettori dalle urne, riducendo l’autorevolezza del governo delle Istituzioni. In questo quadro, appare evidente la necessità di tornare e di far tornare in campo la politica vera e responsabile, in grado di ascoltare e di dare risposte alle domande di una società in continua trasformazione e di perseguire obiettivi di benessere e di sicurezza dei cittadini, senza pensare solo alle prossime elezioni. In questi anni è mancata una forza politica propositiva e dialogante, innovativa e lungimirante, come il PSI, che in passato anche a L’Aquila ha contribuito in modo significativo al buon governo ed allo sviluppo socioeconomico. A dimostrazione di questo, basterebbe ad esempio ricordare l’impegno socialista per la realizzazione della Scuola degli allievi della Guardia di finanza, che ha “salvato” la città dopo il sisma del 2009 e che tuttora ha una grande importanza per l’economia locale”.

Secondo Lelio De Santis “oggi, la sfida è quella di fare un passo in avanti per non essere complici di un lento declino istituzionale insieme con il degrado della politica del vivere alla giornata. Ecco allora il senso della rinascita del PSI, partito della giustizia sociale e della lotta alle diseguaglianze, del diritto alla salute ed alla sicurezza, non con un intento nostalgico, ma con l’ambizione di rendere un servizio alla collettività e di rinnovare le Istituzioni, sulla base degli essenziali principi di autonomia politica e di trasparenza amministrativa”.