Sociale:pubblicati gli esiti degli avvisi Fse plus “Welfare aziendale” e “Incentivi assunzioni svantaggiati”

Tiziana Magnacca Assessore regionale Attività produttive

L’Aquila, 27 ottobre – Sono state pubblicate sul sito Coesione Abruzzo le graduatorie definitive relative al primo sportello di domande per i due interventi “Incentivi per l’assunzione di soggetti svantaggiati” e “Welfare aziendale”, entrambi inseriti nella programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus (Fse+). “Attraverso il bando ‘Incentivi per l’assunzione di soggetti svantaggiati’ – sottolinea l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca – abbiamo scelto di investire 1 milione di euro per promuovere l’inclusione lavorativa. Il nostro obiettivo è sostenere l’occupazione di persone disoccupate che vivono condizioni di svantaggio o disabilità, spesso escluse dai circuiti tradizionali del lavoro. È una misura concreta per restituire dignità e opportunità”. Il bando prevede contributi a fondo perduto per tirocini extracurriculari da 6 a 12 mesi, assunzioni con contratto a tempo determinato di 12 mesi, assunzioni con contratto a tempo indeterminato.

“Il FSE+ ci consente di affrontare anche un’altra sfida cruciale: quella della conciliazione tra vita professionale e vita privata – prosegue Magnacca – Con il bando Welfare aziendale, finanziato con 4 milioni di euro, incentiviamo imprese, enti del terzo settore, cooperative, associazioni datoriali e liberi professionisti ad adottare soluzioni organizzative che favoriscano il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori. È un investimento che guarda al futuro, alla qualità del lavoro e alla sostenibilità sociale”.“Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus – conclude l’assessore – la Regione Abruzzo rafforza il proprio impegno per un territorio più equo, inclusivo e competitivo. Questi bandi non sono semplici strumenti amministrativi: sono espressione di una visione che mette al centro le persone, il lavoro e il benessere. Vogliamo costruire una comunità che non lascia indietro nessuno” Gli esiti del secondo sportello di domande relative all’avviso “Welfare aziendale” saranno resi noti, fa sapere la Regione,entro la fine dell’anno, mentre per quanto riguarda l’avviso “Incentivi per l’assunzione di soggetti svantaggiati” la seconda graduatoria verrà pubblicata dopo la chiusura dell’avviso fissata al 30 novembre 2025. Per il bando “Welfare aziendale” la scadenza è fissata al 18 dicembre 2026.