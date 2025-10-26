domenica, Ottobre 26, 2025
Prima Pagina

Bugnara  e la bella  scommessa di credere nella cultura  per crescere  

Scritto da redazione

La riprova si è avuta nella straordinaria  iniziativa di ieri sera con il convegno “Lingue madri, voci del territorio”, per ricordare Vittorio Clemente e Pier Paolo Pasolini a cinquant’anni dalla loro scomparsa e che ha visto la partecipazione del prof Paolo D’Achille, Presidente dell’Accademia della Crusca; della prof.  Daniela  D’Alimonte, del prof. Giuseppe Iannacone ( residente del Centro per il libro e la lettura del MIC). E poi tanti altri studiosi ed esperti di dialettologia provenienti da diverse città abruzzesi, molti giovani e sindaci del territorio.A conclusione la cerimonia di consegna dei riconoscimenti per il Premio “ Identità e territorio 2025”

Il prof. Paolo D’Achille( Presidente dell’Accademia della Crusca) insieme al sindaco Domenico Taglieri ed alcune insegnanti in visita alla biblioteca ‘Nino Ruscitti

Bugnara, 26 ottobre- È stato Paolo D’Achille, Presidente dell’Accademia della Crusca, l’ospite d’onore del convegno “Lingue madri, voci del territorio”, svoltosi a Bugnara per ricordare Vittorio Clemente e Pier Paolo Pasolini a cinquant’anni dalla loro scomparsa.

Il professore, dopo aver visitato la biblioteca “Nino Ruscitti”, ha tenuto un intervento intenso sulla poetica e sullo stile di Pasolini, dal valore del dialetto alla forza della poesia popolare, richiamando l’attenzione sul rischio della perdita delle lingue locali e della memoria condivisa.

In videocollegamento la scrittrice Dacia Maraini, che ha ricordato l’amicizia tra Clemente e Pasolini: “Sono morti a pochi giorni di distanza, come se quell’amicizia volesse continuare oltre la vita. Avere figure come loro significa dare slancio alle nuove generazioni”.

Una fase dei lavori del Convegno

L’evento è stato organizzato dal Centro Studi e Ricerche Nino Ruscitti”, promosso dai Comuni di Bugnara e Pescasseroli Città che Legge”, con il sostegno del Premio Nazionale Benedetto Croce, e il patrocinio di Regione Abruzzo, Presidenza del Consiglio Regionale, Accademia della Crusca e Ordine dei Giornalisti dAbruzzo, in collaborazione con Cepell, BCC Pratola Peligna e Fondazione Carispaq.

A introdurre i lavori è stato Matteo Servilio, Presidente del Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti”.

Hanno portato i saluti istituzionali Domenico Taglieri, Sindaco di Bugnara; Giuseppe Sipari, Sindaco di Pescasseroli; Giuseppe Iannaccone, Presidente del Centro per il Libro e la Lettura e Michele La Cesa, responsabile del progetto Pescasseroli Città che Legge.

Daniela DAlimonte, dirigente scolastica e giornalista pubblicista, ha moderato l’incontro illustrando la ricchezza della poesia dialettale abruzzese e la ricerca linguistica di Clemente: “Il nostro Vittorio Clemente aveva una cultura profonda. Nella sua poesia scelse di restituire il dialetto nella sua pronuncia autentica, senza artifici, per conservarne la verità”.

Anche Karine Josse, docente universitaria, ha portato il suo contributo video.

Michele La Cesa ha poi sottolineato il valore della cultura come presidio sociale: Tenere viva una biblioteca e trasformare un piccolo paese in un centro culturale attivo è segno di impegno e dedizione”.

La sala gremita interessata a seguire i lavori della manifestazione

A chiudere la giornata, la seconda edizione del Premio “Radici e Territorio” 2025, assegnato a Mariachiara Guerra ( economista originaria di Sulmona)Lucilla Incorvatigiornalista di Sole 24 orelegata per ragioni familiari a Bugnara), al periodico Il Vaschione dellavvocato Colaiacovo e al dottor Edoardo Leombruni ( medico chirurgo, protagonista in attività di volontariato  in favore delle comunità italo-venezuelane).

Un evento partecipato e carico di emozione, che ha confermato la missione del Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti”: custodire la cultura come gesto damore verso la propria terra.

L’Associazione rinnova così il suo impegno a mantenere vivo il ricordo dell’avvocato Nino Ruscitti, uomo di profonda e rara intelligenza, di un’umanità disarmante e di autentica passione civile, la cui eredità continua a nutrire chi crede nel valore della parola e della memoria condivisa. 

Chiara Del Signore

I vincitori dell’edizione 2025 per i riconoscimenti di ” Identità e territorio. Nella foto da sinistra Mariachiara Guerra( originaria di Sulmona), il Preside della Centro Studi e Ricerche ‘Nino Ruscitti’ ( Matteo Servilio), il dott. Edoardo Leombruni ( di Pratola medico chirurgo per la sua intensa attività di volontariato),Lucilla Incorvati ( giornalista di Sole 24 ore),di Pescara ma familiari legami familiari con Bugnara, l’avv. Vincenzo Colaiacovo ( Sulmona) giornalista, direttore del periodico ” Il Vaschione”, kilo sindaco di Bugnara Domenico Taglieri

