CamminaNatura: un weekend all’insegna del trekking e del foliage

Con le attività di Wild Cansano l’autunno è il grande protagonista

Cansano, 24 ottobre- Wild Cansano scalda i motori per un weekend all’insegna del trekking, della natura, del benessere e dell’autunno: due appuntamenti pensati per tutti gli amanti della montagna nella stagione più colorata dell’anno.

La prima escursione sarà gratuita e si terrà sabato 25 ottobre dalle 9:30 nel territorio di Cansano. Intitolata Tradizioni autunnali a Cansano ViMont, si tratta di un’attività organizzata nell’ambito delle Giornate Nazionali Guide Ambientali Escursionistiche, iniziativa nazionale firmata da AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Federparchi, Libera, PEFC, Legambiente, WWF, Touring Club Italiano e Oltreterra. Protagonista sarà Cansano, recentemente certificato quale Villaggio Montano CAI, il cui paesaggio, ricco di faggete e boschi ai piedi della Maiella, in questo periodo diventa un luogo assolutamente privilegiato (soprattutto dai fotografi) per apprezzare i meravigliosi colori dell’autunno. Per gli interessati, si prega di prenotare entro il pomeriggio di oggi al numero +39 3274265628 (Bruna).

La seconda escursione, intitolata Foliage dentro e fuori – il Bosco di Sant’Antonio, avrà luogo domenica 26 ottobre alle ore 10:00, e si svolgerà lungo un percorso facile della durata di 2 ore (comprese soste). Immersi nella meravigliosa atmosfera autunnale nella faggeta più iconica dell’area peligno-sangrina, i partecipanti vivranno un vero percorso nel benessere alla scoperta del sé e dell’intimo legame con la natura. L’attività sarà condotta dalla guida AIGAE e psicologa dott.ssa Bruna Di Giannantonio e arricchita dagli interventi della biologa nutrizionista dott.ssa Federica Ferrara, e si concluderà con il classico aperitivo domenicale, incluso nella quota di partecipazione. Per informazioni, tariffe e prenotazioni contattare i numeri +39 3274265628 (Bruna) e +39 3298362289 (Valentina). La prenotazione è obbligatoria entro sabato alle ore 15:00.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, contattare i canali social di Wild Cansano.