“L’Arminuto” di Arsita: altro che modesto !

L’Erasmus-UE per il rilancio delle aree interne abruzzesi. Le eccellenze dei borghi di Bugnara e Pescasseroli.

di Sergio Venditti *

Gabriele Modesti

Sulmona, 24 ottobre- Le cronache di questi mesi hanno riportato le gesta di un giovane abruzzese, Gabriele Modesti, di Arsita(Te), ai piedi del Gran Sasso, che ha percorso migliaia di chilometri in bici, per una giusta causa: promuovere le aree rurali montane evocate dal libro e dal film “L’Arminuta” di Donatella Di Pietrantonio, sua concittadina. Il “ciclista per vocazione”, a soli venticinque anni, laureando in sociologia, per questo avrebbe tutti i titoli per vedersi assegnato il riconoscimento di più giovane “Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo”.

In genere quest’ultimo è stato concesso ai nostri corregionali che si sono affermati all’estero, avendo dovuto lasciare la propria terra da giovani, non sempre per ritornarvi in età matura, celebrando cosi i successi conquistati nei nuovi Paesi di adozione. Al contrario il giovane Modesti è partito per esplorare mondi nuovi, viaggiando e tornando per far conoscere “l’universo montano” come l’Arminuta del celebre romanzo di Donatella Di Pietrantonio, “contaminato” da nuove esperienze di vita. Queste possono arricchire anche il bagaglio umano e professionale di un prossimo sociologo, a partire dalle ricerche sulla sua piccola comunità di borgo teramano, assurto a luogo letterario.

“Ero l’Arminuta,la ritornata-parlavo un’altra lingua e non sapevo più’ a chi appartenere”

In verità i lunghi viaggi in bici del giovane Gabriele non appaiono casuali, con le mete che richiamano la fede ancestrale delle terre abruzzesi, verso il “Cammino di Santiago “, ma altresi in direzione della Città di Fiume, rievocando così le gesta eroiche del grande poeta abruzzese Gabriele D’Annunzio, con la sua famosa spedizione, restata nella storia d’Italia.

In ogni caso è altalmente lodevole l’impegno di questo giovane, testimoniato in un ultima intervista a TV 2000, nella trasmissione “L’Ora Solare”, (con la conduttrice Paola Saluzzi): la semplicità e l’entusiasmo di uno studente rappresentativo dei migliaia che ogni anno, con il progetto UE dell’ERASMUS PLUS: si rafforzano i valori comuni del vecchio continente, per la pace, la convivenza dei popoli e la promozione della conoscenza e degli scambi multiculturali tra popoli diversi, che si ritrovano nel sogno degli “Stati Uniti d’Europa”. In particolare va segnalato l’importante Programma: l”ERASMUS PER LE AREE INTERNE”, promosso dalla rete RIFAI e GIVE BACK”,che “mira a valorizzare e rivitalizzare i territori interni italiani, attraverso scambi di esperienze, formazione e confronto tra giovani (18-45 anni), attivatori di comunita’, studiosi ed operatori culturali”.

I progetti comprendono esperienze di laboratori, workshop e percorsi formativi (segnalati agli stessi decisori politici), comprensivi anche delle spese relative ai viaggi ed agli alloggi per gli studenti, con gli scambi transnazionali e la possibilità di conoscere le fragili “aree interne” della nostra Regione. Le proposte della Rete Italiana Facilitatori Aree Interne (RIFAI), da maggio 2025 sono stati attivati, con l’inaugurazione in Sicilia, nei luoghi simbolo dei Sicari, in provincia di Agrigento, con il suo modello di “turismo esperenziale”, dove: “le comunità sono protagoniste della narrazione e dello sviluppo… confrontandosi con un ecosistema fatto di persone, esperienze e progettualità, che ogni giorno ridisegnano il significato di PERIFERIA”.

Bugnara

In tale contesto in Abruzzo sono diverse le “Best Practice“, tra cui quella dello splendido borgo di Bugnara (AQ) nella suggestiva Valle del Sagittario, che continua ad animare uno straordinario anno, ora con un evento d’eccezione: “LINGUE MADRI,VOCI DEL TERRITORIO. L’EREDITA’ POETICA DI CLEMENTE E PASOLINI A CINQUANT’ANNI DALLA SCOMPARSA. Esso e’ previsto SABATO 25 OTTOBRE PV, (ore 16.00), promosso dal Centro Studi “Nino Ruscitti”, in collaborazione con i comuni di Bugnara e Pescasseroli, (entrambi “Citta’ che Legge”), con il sostegno del “Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce ” ,in sinergia con la rete dei Parchi Letterari ( in Abruzzo coordinati da Mario Giannantonio). Un avvenimento programmato con ospiti prestigiosi come il Prof. Paolo D ‘Achille (Presidente dell’Accademia della Crusca), la scrittrice Dacia Maraini, la Prof.ssa Karine Josse ed altri illustri relatori.

Questi verranno accolti dal Sindaco di Bugnara, Domenico Taglieri e da quello di Pescasseroli, Giuseppe Sipari, con il Presidente del “Centro per il Libro e la Lettura” del MIC, Giuseppe Iannacone ed il responsabile “Pescasseroli -Città che Legge”, Michele La Cesa, con l’intervento dell’Assessore Regionale alla Cultura”, Roberto Santangelo.

Alla fine del convegno la Cerimonia, per consegnare il Premio “Radici e Territorio 2025”, con il Patrocinio tra l’altro dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, il sostegno della Regione Abruzzo, nonché della Fondazione Carispaq e della BCC di Pratola Peligna.

*giornalista – Rivista “Tempo Presente” – Abruzzo