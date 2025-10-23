Vicenda COGESA: subito un Consiglio comunale straordinario

La richiesta già avanzata dalle forse di minoranza-

Sulmona, 23 ottobre– Con una richiesta al Presidente del Consiglio comunale di Sulmona (già protocollata) i consigloeri di minoranza nell’Assemblea di Palazzo San Francesco hanno avanzato una di convocazione di Consiglio Comunale Straordinario, per “ affrontare pubblicamente la situazione della COGESA S.p.A. e le conseguenze della deliberazione n. 82 del 25 settembre 2025, con cui è stato dato indirizzo per avviare l’iter per la gara pubblica per l’affidamento del servizio di igiene urbana”.

“ La decisione, che di fatto comporta la cessazione dell’affidamento “in house” e apre alla possibile privatizzazione del servizio- hanno spiegato nella richiesta Katia Di Marzio, Ornella La Civita e Matteo Puglielli– ha un forte impatto sul piano occupazionale, economico e sociale e merita un ampio confronto pubblico e istituzionale.

Negli ultimi giorni abbiamo raccolto le preoccupazioni dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, che, dopo aver chiesto invano un incontro urgente al sindaco, ci hanno invitato a farci portavoce delle loro istanze e a promuovere un momento di confronto aperto in Consiglio Comunale.

Crediamo, che su una scelta così rilevante per la città e per il futuro di un servizio pubblico essenziale, sia doveroso garantire trasparenza, partecipazione e responsabilità istituzionale. I cittadini, i lavoratori e tutte le parti coinvolte devono poter essere informati e ascoltati. Per questo, nella richiesta protocollata, si propone che alla seduta siano invitate e ascoltate: le organizzazioni sindacali firmatarie dello stato di agitazione; l’amministratore Unico di COGESA S.p.A., dott. Nicola Sposetti;i sindaci dei Comuni soci della società; le consigliere regionali del territorio e ogni altro soggetto portatore di interesse utile al confronto. Il nostro obiettivo è favorire un dialogo costruttivo e trasparente. Su un tema così cruciale per la città di Sulmona si deve aprire un confronto vero, che metta al centro l’interesse collettivo, la tutela del lavoro e la qualità dei servizi pubblici “