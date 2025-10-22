Sulmona: il finanziamento per la Caserma ‘Battisti’, la politica e le.. penne del pavone

Ancora una volta la Regione con le proprie scelte fra figli e.. figliastri alimenta la confusione e non aiuta concretamente i piccoli borghi. Ma la cosa piu’ irritante e chi poco ha prodotto in questi anni per far crescere il territorio oggi vuole appropriarsi di meriti che non ha. E il Pd sulmonese alza la voce

Sulmona, la Caserma Cesare Battisti

Sulmona, 22 ottobre– Il finanziamento da 1 milione di euro per la riqualificazione dell’ex Caserma Cesare Battisti è certamente un risultato positivo per la città. È giusto, però, ricordare che questo traguardo non nasce oggi: si tratta dell’esito di un percorso già impostato negli anni scorsi e portato avanti dal commissario, che ha consentito di completare l’iter per l’assegnazione delle risorse. “L’attuale amministrazione- si legge in una nota del Pd di Sulmona– beneficia quindi di un lavoro già avviato e strutturato, che oggi arriva a vedersi riconosciuto un ulteriore finanziamento.

Riconoscere correttamente i meriti di ciascun passaggio istituzionale significa rispettare la verità dei fatti e il lavoro di chi ha contribuito a questo traguardo.

L’ amministrazione Tirabassi, invece, tenta di intestarsi meriti che non le spettano, mentre la realtà è che la sciagurata frammentazione della Ripartizione 3 — settore strategico per pianificazione e opere pubbliche — mette a serio rischio non solo questo finanziamento, ma l’intero sistema degli investimenti in città. Con il decreto sindacale n. 12 del 15 ottobre 2025, l’amministrazione ha scelto di smantellare la Ripartizione 3 – Pianificazione e Lavori Pubblici, distribuendo “ad interim” le competenze tra dirigenti privi di formazione tecnica specifica.

Questa decisione – si legge ancora nel documento– ha prodotto un effetto immediato: frammentazione gestionale, rallentamento delle procedure e perdita di una regia unica capace di guidare i cantieri e i progetti strategici. Gli uffici sono oggi costretti a rispondere a più interlocutori per una singola pratica, generando disorientamento tra i dipendenti, incertezza per le imprese e tempi amministrativi insostenibili.

Progetti cruciali come le scuole Serafini, Lola Di Stefano, Masciangioli, via L’Aquila e Celidonio, oltre a interventi nelle frazioni, sulla viabilità e sul parco fluviale, giacciono fermi. A questa lista si aggiunge ora la partita della Caserma Battisti, un progetto articolato e strategico che richiede una guida tecnica forte e una struttura amministrativa efficiente. In assenza di una regia competente, anche questo finanziamento, infatti, rischia di restare solo un titolo di giornale. Sulmona ha bisogno di competenza, programmazione e responsabilità, non di propaganda. L’auspicio- conclude il Pd- è che invece di intestarsi risultati conseguiti da altri, finalmente l’ amministrazione Tirabassi, con la tanto sbandierata filiera, operi attivamente per attrarre ulteriori risorse e investimenti a beneficio della Città”.