lunedì, Ottobre 20, 2025
Politica

Il PD Pratola presenta due interpellanze per il prossimo Consiglio comunale 

Scritto da redazione
Pratola,20 ottobre- Il gruppo consiliare del Pd Pratola ha presentato due interpellanze per il prossimo consiglio comunale del 28 ottobre. La prima sulla chiusura dei bagni pubblici e la seconda sulla chiusura della tribuna dell’Ezio Ricci.

Con quella sui bagni pubblici, chiusi ormai da fine dicembre dello scorso anno, si chiede quali siano le motivazioni della chiusura, mai chiarite o manifestate in un pubblico avviso di chiusura, e quale la data di riapertura. 

Mentre con la seconda interpellanza si chiede quale sia lo stato dell’arte dei lavori sulla struttura sportiva dell’Ezio Ricci, quale la cifra totale spesa e soprattutto la data di riapertura della tribuna, slittata già varie volte.”Dopo aver ricevuto varie segnalazioni e proteste sulle due tematiche non possiamo non chiedere conto all’amministrazione di queste chiusure e delle loro motivazioni” dichiara Mattia Tedeschi, consigliere comunale “i bagni pubblici rappresentano un servizio fondamentale per la comunità e la loro chiusura non rappresenta un buon biglietto da visita per Pratola e priva i cittadini di un servizio necessario, per questo ne chiediamo la riapertura. Mentre sulla tribuna e sui lavori allo stadio, troppi sono stati i proclami e gli annunci, poche le certezze, con i tifosi che chiedono, dopo tanto, di poter guardare la partita al coperto”

