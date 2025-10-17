Solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci

–

L’Aquila, 17 ottobre- – L’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo esprime solidarietà e vicinanza al collega Sigfrido Ranucci bersaglio del grave attentato intimidatorio avvenuto davanti alla sua abitazione.

La bomba che nella notte ha distrutto le auto del conduttore di Report e di sua figlia è un attacco diretto non solo a lui ma anche al giornalismo d’inchiesta, alla libertà di informazione e al diritto dei cittadini ad essere informati.

Dopo gli insulti, le campagne diffamatorie e le aggressioni in piazza nei confronti di cronisti impegnati a svolgere il loro lavoro, ora c’è chi alza il tiro e fa esplodere una bomba nel tentativo di condizionare e imbavagliare chi ogni giorno, con grande impegno civile e professionale, esercita un mestiere indispensabile per la democrazia.

La libertà di stampa va difesa contro ogni aggressione ed è necessario garantire a Ranucci il diritto di poter svolgere il suo lavoro in totale sicurezza.