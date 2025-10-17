Castel di Sangro: domani la presentazione del volume di Pasquale Del Cimmuto su Teofilo Patini

Castel di Sangro,17 ottobre. E’ in programma per domani pomeriggio ( ore 17,30) a Castel di Sangro la presentazione del volume “ Teofilo Patini 1840-1906” di Pasquale del Cimmuto. Il programma della manifestazione prevede Saluti: Angelo Caruso, Sindaco di Castel di Sangro;Introduzione: Isabella Valente, Università degli Studi di Napoli Federico Il ; Sergio Venditti, Rivista “Tempo Presente” e a seguire la Presentazione volume: Pasquale Del Cimmuto Direttore Pinacoteca Patiniana. Modera: Mario Rainaldi mentre le conclusioni saranno affidate al Consigliere regionale Massimo Verrecchia.
Al termine il consigliere Verrecchia consegnerà al Comune di Castel di Sangro una targa con la quale presentare la decisione del Consiglio Regionale di riconoscere la Pinacoteca Patiniana Simbolo della Cultura Regionale