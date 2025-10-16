Sulmona:le OO.SS dei pensionati sollecitano incontro per verificare l’attuazione del protocollo del 2023

Sulmona:le OO.SS dei pensionati sollecitano i Comune per verificare l’attuazione del protocollo del 2023

Sulmona, 16 ottobre– Le Organizzazioni Sindacali dei Pensionati della CGIL, CISL e UIL, nei giorni scorsi, hanno richiesto al Sindaco di Sulmona e all’Assessore alle Politiche Sociali, la disponibilità alla convocazione di un incontro tra le Parti per effettuare una verifica del “Protocollo” allora sottoscritto fin dal dal 2023.

Con il Protocollo sottoscritto il 12 ottobre 2023, c’era l’impegno tra le Parti a: rendere permanenti i momenti di consultazione in occasione della redazione dei Bilanci previsionali e Documenti di Programmazione Annuali e Pluriennali; realizzare momenti di informazione, confronto e contrattazione per le materie di rilevanza nazionale, regionale e locale. Le Parti, inoltre, si impegnavano ad avviare un confronto prioritario sulle seguenti tematiche:politiche dei redditi,fiscalità locale,bilanci. Inoltre poklitiche sociali e sanitarie,emergenza abitativa,non autosufficienza anziani, invecchiamento attivo con l’obiettivo di favorire la partecipazione degli anziani e delle anziane nella vita sociale e culturale della Città. Inoltre politiche di genere, con l’obiettivo di mettere in atto le azioni più utili e opportune per favorire una cultura contro la violenza sulle donne e rafforzare

tutti i luoghi relativi ai servizi per l’infanzia, il lavoro femminile, il lavoro di cura, i Consultori e i Centri anti violenza. Le Parti inoltre in relazione alle specifiche condizioni sociali, sanitarie ed economiche del nostro territorio, si impegnavano ad attivare: un tavolo sulla sanità e politiche socio sanitarie e un tavolo sulle politiche economiche,di sviluppo e sulla mobilità