Sulmona: da domani è possibile l’accensione anticipata  degli impianti  termici

Sulmona, 15 ottobre. Con apposita disposizione del sindaco della città,Luca Tirabassi, a far data da domani 16.10.2025, è stata disposta l’accensione anticipata degli impianti termici a Sulmonaper la climatizzazione invernale per i seguenti immobili: scuole di ogni ordine e grado; teatri/cinema; musei; farmacia e uffici pubblici; nonché, per tutti gli impianti termici privati ricompresi nel territorio del Comune di Sulmona; con una durata giornaliera media di 4 (quattro) ore, comunque non superiore alle 6 ore giornaliere, nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall’art. 3 del D.P.R. n. 74/2013