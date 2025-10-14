Sulmona: Gianluca Giammarco nominato nuovo Assessore

Lo ha appena annunciato il sindaco Tirabassi, sostituira’ Pantaleo–

Sulmona, 14 ottobre– ” In linea di continuità con i requisiti di velocità ed efficacia che hanno contraddistinto l’ azione amministrativa della nostra consiliatura, sin dalla nomina del sottoscritto quale candidato Sindaco del centrodestra, previa intesa con Noi Moderati e i Civici, ho appena provveduto a nominare nuovo Assessore il dott. Gianluca Giammarco, al quale ho conferito tutte le deleghe a suo tempo assegnate al Dott. Pantaleo.

Al nuovo Assessore, al quale mi legano rapporti di pregressa amicizia, persona di solide e comprovate capacità professionali, do’ il benvenuto in Giunta, augurandogli, fin da ora, buon lavoro a nome di tutta l’ Amministrazione”.Lo ha annunciato il sindaco della città Luca Tirabassi

Commenti e reazioni

La soddisfazione dei gruppi ” Noi moderati ” e “Sulmona al centro”

Sulmona, 14 Ottobre– £ I gruppi “Noi Moderati” e “Sulmona al Centro” accolgono con grande soddisfazione la nomina di Gianluca Giammarco ad assessore comunale. Una scelta che conferma il valore del nostro progetto politico e di chi, in questi anni, ha lavorato con lealtà, coerenza e senso di appartenenza. Una nomina avvenuta a sole 24ore dal Consiglio comunale di ieri, a dimostrazione della serietà e della concretezza del sindaco e della sua squadra.

Gianluca Giammarco- si legge in una nota deo due gruppi— è una figura che nasce e cresce nel nostro percorso civico e moderato. Da sempre militante del nostro gruppo, candidato con noi in due elezioni comunali — l’ultima nella lista “Noi Moderati” — ha saputo distinguersi per serietà, consenso personale e presenza costante sul territorio. Uomo di grande professionalità, sport, abituato al sacrificio e al gioco di squadra, ha costruito credibilità non con le parole,ma con i fatti. Siamo certi che saprà interpretare questo incarico con concretezza e determinazione, portando in Giunta una visione fatta di pragmatismo e responsabilità. Ringraziamo il sindaco Luca Tirabassi per aver immediatamente condiviso la sua nomina. Un ringraziamento va ad Alessandro Pantaleo per il lavoro svolto in questi mesi di amministrazione. Lo abbiamo sostenuto con lealtà e continueremo a considerarlo una risorsa politica di valore. Anche nelle fasi più delicate e nonostante decisioni che non abbiamo condiviso, i nostri gruppi hanno dimostrato maturità e grande senso di responsabilità, mettendo sempre al primo posto la stabilità amministrativa e il bene della città e così faremo sempre in futuro. Noi Moderati e Sulmona al Centro continueranno a essere protagonisti con coraggio e chiarezza. La nostra è una presenza politica vera, fatta di volto, cuore e militanza, non di opportunismi. Restiamo fedeli alla linea che abbiamo scelto fin dal primo giorno: costruire, non distruggere; lavorare, non urlare; rappresentare i cittadini, non interessi personali. Il nostro impegno continua, con ancora più forza”.