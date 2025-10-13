Colpo di scena in Comune: destituito l’Assessore Pantaleo

Il sindaco di Sulmona Luca Tirabassi

Sulmona,13 ottobre– Anche se l’intenzione circolava già da qualche giorno la decisione del sindaco di Sulmona Luca Tirabassi oggi è stata tuttavia ufficializzata, in apertura dei lavori del Consiglio comunale, di revocare ad Alessandro Pantaleo l’incarico di componente la Giunta Comunale.

Le ragioni, secondo le indiscrezioni di dominio pubblico, sono da ricercare nel rapporto fiduciario venuto meno e che non consentono più’ a Tirabassi di avvalersi dell’apporto dell’ex Assessore.. Nei giorni scorsi si era parlato spesso di momenti di tensioni che si erano sviluppati tra i due ma nessuno poteva immaginare uno sbocco così rapido e preciso.

Certo la posizione assunta dal sindaco Tirabassi non è comune nella storia politica della città ma dimostra anche la fermezza del primo cittadino non disponibile, anche per il futuro, a tollerare comportamenti come quelli assunta dal suo ex assessore.