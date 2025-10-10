Sulmona: un’Amministrazione comunale con le ruote… sgonfie

Affondo delle minoranze in Consiglio comunale sulla situazione politica che sta attraversando la città con un documento che ha già fatto molto rumore e riacceso polemiche in una fase assai delicata °

Sulmona,10 ottobre– ll ritorno del sindaco alla guida dell’amministrazione comunale, ha generato più scompiglio che chiarezza. Invece di imprimere una svolta o indicare una direzione politica, la città ha assistito a una sequenza disordinata di dichiarazioni, scelte improvvisate e tensioni interne sempre più evidenti.Inizia così un documento congiunto delle forse di minoranza a Palazzo San Francesco

“Tutto è iniziato con le infelici dichiarazioni rivolte agli studenti delle scuole superiori, che hanno lasciato l’intera comunità educativa perplessa. A questo – si legge nella nota– si è aggiunta la proposta, mai formalizzata né discussa, di un fantomatico nuovo stadio, lanciata come annuncio estemporaneo più che come progetto reale.

Infine, nelle ultime ore, sarebbe esplosa una nuova tensione nella maggioranza attorno alla nomina del presidente del collegio dei revisori dei conti: una vera e propria lite per una poltrona, che ha ulteriormente spaccato un equilibrio già precario.

Emblematica, in tal senso, al netto di smentite, la vicenda dell’assessore Pantaleo: sfiduciato dal sindaco in persona che ne avrebbe chiesto le dimissioni. Ma se il sindaco davvero ritiene incompatibile la permanenza di Pantaleo, ha tutti gli strumenti per revocarne il mandato.

Tirabassi appare un sindaco decisionista, ma solo a parole. E nel frattempo, i problemi veri restano tutti irrisolti: solo delibere di giunta di indirizzo a cui è seguito il nulla così come nulla è accaduto nella vicenda dell’ inceneritore.

Intanto i lavoratori della Marelli e del Cogesa, due realtà fondamentali per il tessuto produttivo e occupazionale del territorio, vivono da mesi una situazione di grande incertezza. E l’amministrazione non ha espresso alcuna linea chiara, né si è fatta promotrice di un confronto istituzionale serio. Ma anche sul piano della quotidianità cittadina la situazione è preoccupante.

Le scuole sono in condizioni inaccettabilie non si intravedano piani concreti di miglioramento.Il verde pubblico versa in uno stato di incuria diffusa e nessun intervento di riqualificazione in vista. Quanto alla viabilità, le condizioni di molte strade sono ormai al limite tra buche e marciapiedi dissestati. Il centrodestra, anziché governare, è paralizzato da logiche interne, veti incrociati e scelte gestite in modo opaco.

I cittadini – conclude il documento– meritano risposte non certo di assistere a tristi e continui teatrini quotidiani”