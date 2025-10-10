Incontro  delegazione Premio Croce /Comitato Don Peppe Diana a Caserta

Pescasseroli, 10 ottobre- Una delegazione del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce di Pescasseroli ha fatto visita nella giornata di Giovedì scorso al “Comitato Don Peppe Diana”, nella sede di Casal di Principe, in Provincia di Caserta. Della delegazione di Pescasseroli facevano parte il Sindaco Giuseppe Sipari, altri amministratori del Comune, i responsabili del gruppo di Protezione Civile e dell’Associazione Alpini.

La delegazione del Premio Croce, composta da Michele La Cesa, Marcella Leombruni, Pasquale D’Alberto e, collegate in remoto, la Presidente della Giuria Dacia Maraini e le professoresse Rita Crisanti ed Anna Di Bussolo.

Ad accoglierli il Presidente del Comitato Don Peppe Diana, Salvatore Cuoci, insieme ad altri esponenti dello Comitato e le ragazze del Servizio Civile.

Salvatore Cuoci ha illustrato la nascita e lo sviluppo del lavoro del Comitato, nel difficile territorio nel quale si trova a lavorare, conservando la ragione di esistenza, la tragica uccisione di Don Peppe Diana, e sviluppando un complicato lavoro di sensibilizzazione, soprattutto dei giovani, sul terreno della legalità.

Dacia Maraini, il sindaco Giuseppe Sipari ed i componenti del Comitato Organizzatore del Premio, hanno illustrato il lavoro della Giurie Popolari, una rete ormai estesa a tutta Italia, che collega tra loro bel 70 realtà, tra scuole, associazione anziani, carceri ed altre associazioni culturali varie.

Il Comitato Don Peppe Diana, a partire dall’edizione 2026, la XXI, sarà una componente fondamentale e importante della rete, nello spirito del Premio: collegamento con il territorio e conoscenza del pensiero e dell’opera del filosofo Benedetto Croce.