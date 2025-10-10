La vicenda Cogesa e la politica alla Ponzio Pilato di Sulmona

Secondo il Capogruppo del Pd,Ornella la Civita, in un momento così delicato per il futuro dell’azienda,il destino di tante famiglie il Comune sceglie l’ambiguità. Perché?-

Sulmona, 10 ottobre- Il bilancio Cogesa è stato approvato, ma il dato politico che emerge dall’assemblea dei soci è inequivocabile: la maggioranza dei presenti ha votato contro o si è astenuta.

Tra questi, anche il Comune di Sulmona, rappresentato dal vicesindaco, che ha scelto di non esprimersi in una delle votazioni più delicate e decisive per il futuro dell’azienda.Un gesto che pesa politicamente e che non può essere derubricato a semplice atto tecnico o formale. Inizia così una nota della Consigliera Ornella La Civita Capogruppo Pd in Consiglio comunale che è soprattutto una riflessione amara sul vuoto della politica in questa città

“In un momento in cui si decide il destino di un’azienda pubblica- spiega La Civita- del lavoro di decine di famiglie e della gestione dei rifiuti sul nostro territorio, il Comune di Sulmona si sottrae alle proprie responsabilità e sceglie l’ambiguità: probabilmente perché il vero responsabile della crisi che oggi investe Cogesa si trova proprio all’interno della maggioranza che governa la Città e che ha portato l’azienda sull’orlo della paralisi, tra scelte sbagliate e mancate assunzioni di responsabilità.

L’ astensione è il riflesso che l’ amministrazione Tirabassi non ha il coraggio di assumersi responsabilità verso la città e verso i lavoratori. Di fatto, con questa scelta, ha dimostrato di non fidarsi politicamente nemmeno di quanto fatto dai propri alleati, limitandosi a nascondere la polvere sotto il tappeto.

E così proprio nel momento in cui sarebbe servita una scelta chiara, forte e coraggiosa, il sindaco si tira indietro, certificando il fallimento politico e amministrativo.

Nel frattempo, però, la Città– conclude- assiste a una maggioranza che evita di fare la propria parte, salvo poi tornare sotto i riflettori con proclami scenografici, immaginando stadi fantasmagorici, che sembrano pensati più per confondere che per informare.”