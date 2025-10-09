Sulmona: domani  Porta Napoli torna alla città dopo i lavori di restauro

a seguito degli interventi condotti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara

Sulmona,9 ottobre- Giornata particolare quella di domani 10 Ottobreper la città di Sulmona per due eventi culturali di straordinaria importanza con la cerimonia di Inaugurazione di Porta Napoli a seguito dei restauri condotti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara 2025 e con la presentazione del volume “Porta Napoli a Sulmona. Origini, trasformazioni, restauri” a cura di Aldo Giorgio Pezzi presso la Grancia dei Celestini” in Corso Ovidio 13 . Il programma prevede:

Saluti istituzionali:

Luca Tirabassi

Sindaco di Sulmona

Emanuela Cosentino

Assessore alla Cultura del Comune di Sulmona

Fabrizio Marinelli

Presidente della Deputazione Abruzzese di Storia Patria

Cristina Collettini

Soprintendente ABAP per le province di L’Aquila e Teramo

Chiara Delpino

Soprintendente ABAP per le province di Chieti e Pescara

Presenta il volume:

Adriano Ghisetti Giavarina

già Ordinario di Storia dell’Architettura all’Università

G. d’Annunzio di Chieti-Pescara

Modera:

Raffaele Giannantonio

Professore Universta G. d’Annunzio di Chiet-Pescara

Saranno presenti gli Autori

Progetto grafico e coordinamento per la SABAP CA-PE – Luca Roselli

ore 19:00

INAUGURAZIONE DI PORTA NAPOLI alla presenza delle Istituzioni, della Direzione Lavori e delle imprese che hanno realizzato i restauri

Seguirà un breve evento musicale