Sulmona: domani  Porta Napoli torna alla città dopo i lavori di restauro

a seguito degli interventi condotti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara
Sulmona,9 ottobre- Giornata particolare quella di domani 10 Ottobreper la città di Sulmona per due eventi culturali di straordinaria importanza con la cerimonia di Inaugurazione di Porta Napoli a seguito dei restauri condotti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara 2025 e con la presentazione del volume “Porta Napoli a Sulmona. Origini, trasformazioni, restauri” a cura di Aldo Giorgio Pezzi presso la Grancia dei Celestini” in Corso Ovidio 13 . Il programma prevede:
Saluti istituzionali:
Luca Tirabassi
Sindaco di Sulmona
Emanuela Cosentino
Assessore alla Cultura del Comune di Sulmona
Fabrizio Marinelli
Presidente della Deputazione Abruzzese di Storia Patria
Cristina Collettini
Soprintendente ABAP per le province di L’Aquila e Teramo
Chiara Delpino
Soprintendente ABAP per le province di Chieti e Pescara
Presenta il volume:
Adriano Ghisetti Giavarina
già Ordinario di Storia dell’Architettura all’Università
G. d’Annunzio di Chieti-Pescara
Modera:
Raffaele Giannantonio
Professore Universta G. d’Annunzio di Chiet-Pescara
Saranno presenti gli Autori
Progetto grafico e coordinamento per la SABAP CA-PE – Luca Roselli
ore 19:00
INAUGURAZIONE DI PORTA NAPOLI alla presenza delle Istituzioni, della Direzione Lavori e delle imprese che hanno realizzato i restauri
Seguirà un breve evento musicale