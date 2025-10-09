La sulmonese Giulia Valdo trionfa agli Europei Paralimpici di tiro a segno in Croazia

record italiano e medaglia d’oro con la nazionale nella gara a squadre

Sulmona,9 ottobre-La sulmonese Giulia Valdo è salita agli onori delle cronache agli Europei Paralimpici di tiro a segno in Croazia,lasciando un segno importante nella rassegna continentale ospitata a Osijek.

In una competizione ricca di emozioni e sfide, l’atleta abruzzese ha saputo brillare sotto i riflettori internazionali, dimostrando grande maturità tecnica e mentale nonostante le sue prime esperienze con la nazionale azzurra.

Convocata dal commissario tecnico Giuseppe Ugherani e seguita in terra croata dal tecnico vastese Marco La Verghetta, Giulia Valdo ha raccolto risultati eccellenti che confermano il suo rapido crescendo nel panorama paralimpico del tiro a segno. Nella specialità mista a squadre, insieme a Davide Franceschetti, si è classificata al quinto posto, già ottimo traguardo per una giovane promessa.

Ma il vero trionfo è arrivato poco dopo: medaglia d’oro nella gara a squadre di pistola libera 50 metri P4, al fianco di Davide Franceschetti e Marco Pusinich, con un punteggio complessivo di 1563 punti, titolo di Campione d’Europa conquistato sul campo.

In più, Giulia Valdo ha compiuto un’altra impresa personale e collettiva: nella pistola a 10 metri femminile, ha strappato la qualificazione alla finale con un punteggio di 565, stabilendo così il suo record personale e, al contempo, il nuovo primato italiano assoluto nella specialità.

In finale, ha ottenuto un prestigioso settimo posto assoluto, confermandosi tra le migliori atlete europee della disciplina.

Questi successi si inseriscono in un quadro positivo per la spedizione italiana che riporta a casa un bottino di tre ori, un argento e due bronzi, a testimonianza della forza del movimento paralimpico tricolore. E in questo contesto, la performance di Giulia Valdo emerge come uno dei momenti più significativi così come per le qualità del tecnico Marco La Verghetta.

A coronamento di questo straordinario percorso, Giulia Valdo e il tecnico Marco La Verghetta presenzieranno venerdì 10 ottobre a Chieti, presso la sede regionale del CIP Abruzzo in via Spezioli al civico 52, a un incontro istituzionale (alle 14:30) con le autorità politiche e sportive del territorio, per tributare il giusto riconoscimento alle due eccellenze abruzzesi sia a livello nazionale che internazionale.

Nella foto al centro la sulmonese Giulia Valdo, in piedi dietro di lei il tecnico vastese Marco La Verghetta