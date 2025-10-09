XXIV edizione Premio giornalistico “G. Polidoro”. Pubblicato il bando 

L’Aquila,9 ottobre- Il Consiglio regionale dell’Abruzzo continua a sostenere il Premio giornalistico intitolato a Guido Polidoro, giunto alla ventiquattresima edizione. Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo ha approvato e pubblicato il nuovo bando.

Il premio si avvale della collaborazione del Consiglio nazionale dell’Ordine, della Fondazione Carispaq, del Consiglio regionale e della Bper.

Il Premio si articola in un’unica sezione dotata di un primo premio di 1500 euro, di un secondo premio di 1000 euro e di un terzo premio di 500 euro. Gli articoli, i servizi, le inchieste e le foto dovranno riguardare gli aspetti significativi della cultura, dell’economia, della società e delle tradizioni popolari abruzzesi. Anche la XXIV edizione prevede un premio di 1000 euro, intitolato alla memoria della giornalista Manuela Romitelli, riservato agli allievi delle scuole di giornalismo.

Guido Polidoro

Sarà premiato il miglior articolo o servizio radio-televisivo-podcast, pubblicato sugli organi di informazione editati dai master e dalle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine. I giornalisti che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire i lavori, a pena di esclusione, entro sabato 29 novembre 2025. Gli articoli, i servizi e le inchieste giornalistiche dovranno risultare pubblicati sui giornali , radiotrasmessi, teletrasmessi, pubblicati online o realizzati come podcast, nel periodo compreso tra il 1° di novembre 2024 e il 31 ottobre 2025.

I lavori possono essere inviati con posta raccomandata A/R o via Pet con la dicitura “Premio Polidoro XXIV edizione- anno 2025” alla segreteria del premio: Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, Via Guido Polidoro 1, 67100 L’Aquila o l’indirizzo mail: segreteria@pec.odg.abruzzo.it. Il bando del Premio è possibile scaricarlo sul sito dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo. La cerimonia di consegna dei premi si terrà all’Aquila, presso la sala ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, l’11 dicembre 2025