E’ morto il prof Edoardo Alesse,già Rettore dell’Università dell’Aquila.Aveva cessato l’incarico lo scorso 1 Ottobre

L’Aquila, 8 ott.- Lutto nel mondo accademico abruzzese e sopratutto nella città dell’Aquila per l’improvvisa scomparsa dell’ex rettore dell’Università Edoardo Alesse, morto per un infarto. Il prof. Alesse Rettore dell’ Ateneo dal 2019 al 2025. Il professore aveva cessato il proprio mandato lo scorso 1 ottobre.

Nato a Leonessa, in provincia di Rieti, il 17 febbraio 1958, il professore Alesse si era trasferito a L’Aquila per frequentare il liceo classico Domenico Cotugno. Dopo aver ottenuto la maturità, nel 1977, si era iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi dell’Aquila, conseguendo la laurea nel 1983 e, successivamente, nel 1988, il dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale. Aveva completato la propria formazione negli Stati Uniti, come Visiting Scientist presso il National Cancer Institute for Cancer Research di Bethesda, nel Maryland.

Nel corso della sua carriera aveva ricoperto numerosi incarichi: Presidente del Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico; Presidente del Corso di laurea in Biotecnologie; Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale; Direttore del Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche (Discb); responsabile dello Stabulario di Ateneo; coordinatore del dottorato di ricerca in Biotecnologie; coordinatore del dottorato di ricerca in Medicina Sperimentale; coordinatore della Commissione per la Didattica e per la ricerca dell’Università degli Studi dell’Aquila( segueInoltre Alesse era stato senatore accademico e membro del consiglio di amministrazione di Ateneo; membro del comitato tecnico-scientifico della Fondazione UnivAQ; membro del comitato tecnico-scientifico del Centro interdipartimentale Dmta; membro del comitato tecnico-scientifico del Centro di eccellenza DEWS; membro del consiglio di amministrazione del consorzio Capitank; Presidente del Consiglio di amministrazione del consorzio Capitank; membro della Conferenza permanente dei collegi di area medica; Presidente Hamu, Hub Abruzzo-Marche-Umbria Il professore Alesse aveva dedicato una vita alla ricerca, pubblicando numerosi libri e articoli nei settori della patologia generale, della patologia clinica e delle scienze e tecniche di medicina di laboratorio. Aveva svolto anche un’intensa attività didattica e di tutoraggio, seguendo centinaia di studenti tra tesi di laurea triennali, magistrali e di dottorato.

Allievi del professore Alesse rivestono attualmente ruoli di rilievo, oltre che all’Università degli Studi dell’Aquila, anche in altri Atenei e Centri di ricerca nazionali e internazionali.

Tante le testimonianze di solidarietà e di apprezzamento che in queste ore si vanno accavallando per ricordare la figura dell’uomo di cultura, dell’insegnante e soprattutto dell’uomo: dal mondo universitario, a quello politico, culturale,socila