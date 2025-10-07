Sulmona:il  Comitato per la Difesa dell’Agricoltura nella Valle Peligna alza la voce

Per il Presidente Polidoro:” Troppe cose non vanno, il Consorzio di Bonifica Aterno Sagittario cambi passo e subito”

Sulmona, 7 ottobre– “Da piu’ parti del comprensorio ricevo lamentele per la scarsa attenzione ai problemi dell’irrigazione da parte del Consorzio di Bonifica Aterno Sagittario.” Lo scrive oggi Elia Polidoro Presidente del Comitato per la Difesa dell’Agricoltura nella Valle Peligna

“ Quasi tutti i lavori – scrive Polidoro in una nota—vengono rinviati, i canali in alcune zone non si ripuliscono, di conseguenza non si autorizzano gli utenti per l’irrigazione. Le riparazione dei tubi rotti si fanno solo parzialmente a scapito dei coltivatori e quindi si chiudono gli impianti.E’ questo il servizio che si rende alla comunità dei coltivatori e quindi non si capisce perché dobbiamo continuare a pagare il contributo quasi inesistente.

Inoltre chiediamo a fronte di un finanziamento di 500 mila euro di alcuni anni fa per la realizzazione della stazione di pompaggio dell’acqua a Bugnara ad oggi i lavori non sono stati completati e quindi a rimetterci sono sempre i contribuenti che non hanno l’acqua a sufficienza per l’irrigazione.

La disorganizzazione e la scarsa competenza -aggiunge Polidoro– la fa da patrona, mancano gli operatori per la distribuzione dell’acqua a fronte dell’aumento di contributi richiesti dal Consorzio. Contestiamo a gran voce l’apertura degli uffici due volte a settimana e questo non va bene perché crea molti prpblemi agli agricoltori e per questo chiediamo il ripristino della riapertura degli uffici dal lunedì al venerdì.

Questo modo di governare il Consorzio – conclude la nota– deve finire. Si facciano tutti i lavori relativi al funzionamento di tutti i servizi e si rimettano a disposizione degli utenti i guidatori d’acqua”