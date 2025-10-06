“Lingue madri, voci del territorio”: a Bugnara il convegno su Clemente e Pasolini a cinquant’anni dalla scomparsa

Ospite dell’evento sarà il linguista Paolo D’Achille, Presidente dell’Accademia della Crusca. Un evento che celebra due grandi voci della poesia italiana e il loro legame umano e intellettuale.

Bugnara,6 Ottobre– Il prossimo 25 ottobre ( sabato), alle ore 16.00, presso il Centro Congressi di Piazza Annibale de Gasparis a Bugnara si terrà il convegno “Lingue madri, voci del territorio. L’eredità poetica di Clemente e Pasolini a cinquant’anni dalla scomparsa”.

Promosso dal Centro Studi e Ricerche ‘Nino Ruscitti’ , in collaborazione con i comuni di Bugnara e Pescasseroli (entrambi hanno avuto il riconoscimento “Città che legge”) e con il sostegno organizzativo e del Premio Nazionale di cultura Benedetto Croce.

L’evento, che si tiene in occasione dei cinquant’anni dalla morte di entrambi i poeti, rappresenta il momento conclusivo di un ciclo di appuntamenti dedicati a Vittorio Clemente. Il convegno intende unire il ricordo di due grandi autori, stretti da legami biografici e intellettuali, in una riflessione contemporanea sul legame tra lingue regionali, identità e territorio.

Il convegno vedrà la partecipazione di istituzioni culturali di massimo livello nazionale:

Paolo D’Achille, Presidente dell’Accademia della Crusca

Dacia Maraini , scrittrice, poetessa e saggista, e Karine Josse , docente universitaria, interverranno con contributi video

Un rappresentante del prestigioso Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux di Firenze

Daniela D’Alimonte, dirigente scolastica e cultrice di ‘Dialettologia e Linguistica italiana’ presso l’Università ‘G. D’Annunzio’ di Chieti-Pescara.

Porteranno i saluti istituzionali: Domenico Taglieri (Sindaco di Bugnara), Giuseppe Sipari (Sindaco di Pescasseroli), Roberto Santangelo (Assessore regionale alla Cultura), Giuseppe Iannaccone (Presidente del Centro per il Libro e la Lettura del MiC) e Michele La Cesa(Responsabile Pescasseroli Città che Legge).

Il pomeriggio si concluderà con la cerimonia di consegna del Premio “Radici e territorio 2025”, un riconoscimento destinato a personalità che, attraverso la propria attività, contribuiscono a valorizzare il territorio in Italia e all’estero.

L’evento è patrocinato dalla Rete dei Parchi Letterari, dalla Regione Abruzzo, dalla Presidenza del Consiglio Regionale Abruzzo, dall’Ordine dei Giornalisti Abruzzoe dall’Accademia della Crusca, in collaborazione con il Il Centro per il libro e la lettura (Cepell), i Comuni di Bugnara e Pescasseroli, entrambi riconosciuti come Città che Legge, con il contributo della BCC Pratola Peligna, della Fondazione Carispaq e della Regione Abruzzo.