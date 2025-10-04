Cisl  scuola: ecco i nuovi corsi di studio in Abruzzo

Sulmona, 4 ottobre– Gli studenti abruzzesi per le prossime iscrizioni avranno la possibilità di scegliere alcuni nuovi corsi di studio, che vanno ad arricchire l’offerta formativa. Lo ha annunciato questa sera Davide Desiati della Cisl Scuola Abruzzo-Molise In particolare:
– Per la Provincia di Chieti:
1) Liceo delle Scienze Umane presso la sede di Ortona dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “Volta” di Francavilla al Mare
2) Liceo del Made in Italy presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Pantini- Pudente” di Vasto
– Per la Provincia di Pescara:
1) nuovo indirizzo “Servizi Culturali e di Spettacolo” (4 anni +2) presso l’Istituto
“Di Marzio Michetti” di Pescara
2) Liceo del Made in Italy (curvatura Del Gusto) e dell’indirizzo “Marketing
Territoriale e Comunicazione turistica digitale” (4 anni +2) presso l’Istituto
IPSEOA “De Cecco” di Pescara
– Per la Provincia di L’Aquila:
1) attivazione di una sede scolastica del CPIA presso l’Istituto Penale per
Minorenni di L’Aquila, finalizzata a percorsi di alfabetizzazione e di primo
livello per ragazzi dai 14 ai 25 anni
2) attivazione di un percorso 4 anni + 2 nella filiera tecnologica per gli indirizzi
tecnico e professionale, nonché alla sperimentazione nazionale di Biologia con curvatura biomedica del Liceo Scientifico, con eventuale estensione al Liceo Scientifico Sportivo presso l’IIS “Pantini-Liberatore-De Panfilis” di Castel di Sangro
3) attivazione nell’ambito dell’indirizzo CAT (Costruzione Ambiente e Territorio) dell’opzione “Tecnologie del legno nelle costruzioni” presso l’IIS “L. da Vinci – O. Colecchi” di L’Aquila.
La Regione Abruzzo -dice ancora Desiati– concluderà l’iter autorizzativo entro il 31 ottobre in modo da rendere disponibili le iscrizioni per l’anno. scolastico 2026/27.