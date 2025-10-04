Palestina: la bella lezione di Aielli

Il piccolo centro marsicano ( noto per gli straordinari murales) illumina la notte accanto al popolo palestinese- Presente l’ambasciatrice in Italia Mona Abuamar

Sulmona,4 ottobre Nonostante il freddo pungente, una straordinaria partecipazione ha accompagnato la Fiaccolata per la Palestina svoltasi ad Aielli nella serata di ieri venerdì 3 ottobre. Centinaia di persone provenienti da diversi comuni della Marsica hanno preso parte all’iniziativa, sfilando in un silenzio carico di emozione e solidarietà.

La presenza dell’Ambasciatrice di Palestina in Italia, Mona Abuamara, ha dato un significato ancora più profondo all’evento. È stata lei a portare la prima fiaccola, simbolo di luce e speranza in un momento buio della storia del popolo palestinese.

Per l’occasione, tutte le luci del paese sono state spente: strade e piazze al buio, illuminate soltanto dalle fiaccole dei partecipanti. Un lungo serpente di luci ha attraversato Aielli, creando un’atmosfera intensa e suggestiva che resterà impressa nella memoria collettiva.



«Vedere le strade del nostro paese illuminate solo dalla luce delle fiaccole è stato profondamente toccante» – ha commentato l’Amministrazione comunale. – «Aielli ancora una volta ha scelto di esserci, accanto al popolo palestinese, per accendere una luce di speranza e di umanità».



L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Aielli e da numerose associazioni locali, conferma l’impegno del borgo marsicano nel promuovere valori di pace, solidarietà e giustizia internazionale.