Spopolamento aree interne, il 6 ottobre giornata di lavoro del Comitato per la Legislazione

Carla Mannetti

L’Aquila,3 ott.- Il Comitato per la Legislazione ha organizzato una giornata di lavoro sulla legge regionale dedicata al contrasto dello spopolamento dei piccoli Comuni di montagna, che si terrà il 6 ottobre 2025, alle ore 9.30, nella Sala Ipogea del Consiglio regionale dell’Abruzzo.

I lavori saranno animati dalla presidente della Commissione Carla Mannetti, insieme al vice presidente Pierpaolo Pietrucci e ai componenti Maria Assunta Rossi, Daniele D’Amario, Erika Alessandrini e Antonio Di Marco. Saranno illustrati i prossimi passaggi, in vista della proposta di modifica della norma.

Interverranno anche il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, il presidente di Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi e il presidente di Uncem Abruzzo, Lorenzo Berardinetti.

Nell’occasione saranno avviati cinque tavoli tematici su Sanità e Sociale; Trasporti; Turismo; Territorio e Agricoltura ed Economia, ai quali parteciperanno i componenti del Comitato per la Legislazione e rappresentanti della Giunta regionale, in particolar modo: Emanuele Imprudente, per Territorio e Agricoltura; l’assessore Nicoletta Verì, per Sanità e Sociale e Daniele D’Amario per il Turismo. Prenderanno parte alla giornata sindaci ed addetti ai lavori