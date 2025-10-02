venerdì, Ottobre 3, 2025
Atletica: anche i sulmonesi Margiotta e Bonomo conocati a Viareggio per i campionati italiani cadetti

Sulmona, 2 ottobre- Gli atleti dell’ASD Amatori Atletica Serafini nuovamente al centro di importanti appuntamenti che stanno per chiudere la stagione. Questa volta sono due i giovani della società ovidiana convocati dal Fiduciario Tecnico regionale per partecipare ai Campionati Italiani Cadetti in programma il prossimo sabato 4 e domenica 5 a Viareggio

Si tratta di Martina Margiotta e Mario Bonomo tutti e due vestiranno la maglia regionale dell’Abruzzo nella gara di salto triplo femminile e salto triplo maschile. I due ragazzi della società sulmonese hanno guadagnato la convocazione per la massima rappresentativa italiana dopo aver dimostrato di essere i migliori in regione. 

Bonomo con la misura di 13.13 è al primo posto in Abruzzo ed è al 12 ° nel ranking nazionale, mentre Margiotta quest’anno ha saltato m. 10.53 ed è seconda in Abruzzo dietro alla pescarese Valeria Frattone che al Memorial Musacchio di Isernia ha ottenuto m. 10.73. La Frattone a Viareggio gareggerà nelle prove multiple. 

Margiotta e Bonomo sono due giovani allenati da Domenico Carrozza e a guardare i risultati ottenuti fino ad oggi potranno migliorarsi il prossimo anno quando passeranno nella categoria allievi la dove l’ASD Amatori Atletica Serafini ha saputo valorizzare molti atleti che hanno occupato i primi posti delle graduatorie nazionali. 

Nella trasferta di Viareggio è stata convocata, per la prima volta, il tecnico sulmonese Fabiana Bucci nel ruolo di responsabile  della marcia. Per Bucci si tratta di una nuova esperienza dopo gli ottimi risultati conseguiti da atleta in questa specialità.

