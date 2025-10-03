“Radici e Rotte”, Abruzzo delle imprese a confronto con buyer della Comunità di Madrid

L’Aquila,3 ottobre- Una vetrina internazionale per le imprese abruzzesi del settore turistico e agroalimentare, riunite a Madrid insieme alle associazioni di categoria regionali e alle camere di commercio. Lunedì 6 e martedì 7 ottobre, le istituzioni spagnole e il mondo dell’imprenditoria della regione madrilena, si confronteranno con gli attori principali del nostro comparto economico regionale per valutare collaborazioni commerciali basate sul modello B2B (Business-to-Business), che prevede un rapporto diretto tra aziende dedicato allo scambio di prodotti o servizi.

L’iniziativa fa parte del programma di promozione integrata dell’Abruzzo in Spagna, “Radici e Rotte”, e si inserisce nel solco delle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana dello scorso 2 giugno, che hanno visto la Regione Abruzzo ospite d’onore presso l’Ambasciata d’Italia a Madrid. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, garante di questo percorso, sarà presente alla due giorni, rappresentato dal consigliere, Emiliano Di Matteo, delegato dalla Presidenza del Consiglio, e titolare della Commissione “Territorio, ambiente e infrastrutture”. “Quando le Istituzioni creano canali di reale collaborazione, le ricadute in termini economici e culturali non tardano ad arrivare”, dichiara il presidente Lorenzo Sospiri e sottolinea: “Il summit dei prossimi giorni è centrale nella progettualità messa in campo dalla Regione, dedicata a rafforzare i legami tra l’Abruzzo e la Spagna.

L’ambasciatore Grimaldi è amico della nostra terra e, insieme alla rete degli italiani a Madrid, sta supportando le nostre imprese nel rafforzare il loro ruolo all’interno delle rotte commerciali extranazionali”. Ruolo preminente, quello delle due Camere di Commercio abruzzesi.

“L’Abruzzo possiede un patrimonio industriale e turistico di altissima qualità che merita una vetrina internazionale così prestigiosa. – afferma Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia – La nostra presenza qui a Madrid, in collaborazione con la Regione Abruzzo e la Camera di Commercio Chieti Pescara, non è solo una missione commerciale, ma un investimento strategico. Vogliamo stabilire partnership solide e durature, offrendo ai buyer spagnoli l’eccellenza dei nostri prodotti dell’agrifood e dei nostri servizi per rafforzare il posizionamento della nostra regione come partner economico affidabile e attrattivo”.

Il presidente Gennaro Strever, della Camera di Commercio Chieti-Pescara, sottolinea la vicinanza culturale tra Italia e Spagna: “L’affinità della cucina e dello stile di vita costituiscono una base solida per costruire collaborazioni durature, mentre il potenziamento dei collegamenti aerei tra i nostri Paesi faciliterà ulteriormente gli scambi e le relazioni economiche. L’export ha sempre rappresentato un pilastro della competitività abruzzese e rafforzare i rapporti con i Paesi dell’Unione Europea significa dotare le nostre imprese di ulteriori strumenti per affrontare un contesto internazionale caratterizzato da grande fragilità e incertezza”.

Alla due giorni parteciperanno le seguenti aziende abruzzesi: Società agricola Giardini Di Giulio; Jmef spa; Compagnia del Caffè; Citra vini; Scuppoz Liquori; Azienda agricola di Carmine Adina (I salumieri di Castel Castagna); Società Agricola Perconti; Cretarola; Molino Candelori; Bar Italia; Pastificio Maiella; Azienda Agricola Ramo di Mandorlo.