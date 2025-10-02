giovedì, Ottobre 2, 2025
Introdacqua: domani cerimonia per la consegna dei riconoscimenti per ricordare due illustri concittadini

Scritto da redazione

Introdacqua, 2 ottobre– Domani a Introdacqua grande giornata per la premiazione di due giovani con due Borse di Studio istituite dalla “Ilio DiPaolo’s Scholarship Fund” e dalla Famiglia Di Censo Beisiegel.

 La Famiglia Di Paolo e la “Ilio DiPaolo’s Scholarship Fund” premieranno una ragazza originaria di Introdacqua campionessa internazionale di Taekwondo per ricordare il grande campione mondiale di lotta Ilio Di Paolo, originario di Introdacqua

.La Famiglia Di Censo Beisiegel premieranno per i suoi meriti una studentessa di Medicina e Chirurgia di Sulmona per ricordare la sig.ra Lea Di Censo Beisiegel emigrata in USA, ma la morte le ha impedito di ritornare  definitivamente nei suoi luoghi natii. D’Angelo’s House Cultura Introdacqua”.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si svolgerà domani, 3 ottobre, a partire dalle ore 16 presso la Sala polivalente “ Rino Pansa” ( piazza Attilio Susi) ad Introdacqua

