Operativa la sede provvisoria del Centro per l’impiego di Sulmona

Trasferiti gli uffici dei servizi per il lavoro dalla sede storica di via L’Aquila a quella provvisoria in via Orazio.

Sulmona,1 ottobre– E’ operativa da questa mattina la sede provvisoria del Centro per l’impiego di Sulmona, collocata in via Orazio, Largo Sulpicio.

La sede provvisoria sostituisce quella di via L’Aquila, il cui edificio è stato abbattuto ed è in fase di ricostruzione grazie ad un finanziamento di 600 mila euro previsto dal Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego.

Nella sede provvisoria il Centro per l’impiego erogherà tutti i servizi del lavoro previsti e che erano regolarmente erogati nella sede storica di via L’Aquila. Allo stesso modo, rimangono inalterati il recapito telefonico al numero 0864577957 e l’orario di ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle 16,30. La nuova sede ricostruita di via L’Aquila dovrebbe essere operativa nell’estate 2026