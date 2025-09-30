Sulmona:la solidarietà a D’Aurelio da parte dei gruppi di minoranza e dal SGA

Sulmona,30 settembre– “Esprimiamo la nostra piena solidarietà al giornalista D’Aurelio per il grave episodio di intimidazione verbale di cui è stato vittima all’interno del tribunale, durante l’esercizio del proprio lavoro.Riteniamo ancora di più inaccettabile che un professionista dell’informazione venga minacciato in un luogo che dovrebbe rappresentare lo Stato, la giustizia e il rispetto delle regole.Come rappresentanti della minoranza consiliare, condanniamo con fermezza ogni forma di intimidazione nei confronti della stampa.

La libertà di informazione è un diritto costituzionale, così come lo è il dovere del giornalista di raccontare i fatti attenendosi alla verità e agli atti ufficiali.Siamo certi che le autorità faranno piena luce su quanto accaduto, affinché episodi di questo genere non si ripetano. Il rispetto delle istituzioni passa anche attraverso la tutela del diritto di cronaca, che va garantito e difeso con decisione”.

I gruppi consiliari di minoranza. ( segue)

SGA ( sindacato giornalisti abruzzesi) “Solidarietà al collega D’Aurelio”

Sulmona, 30 settembre- Ancora un violento attacco a un giornalista mentre sta svolgendo il proprio lavoro E’ ormai quotidianità. Questa volta a subire minacce gravi, tentativi pesanti di intimidazione è stato il collega Andrea D’Aurelio, che all’interno del tribunale di Sulmona è stato aggredito verbalmente da parenti a vario titolo di un uomo arrestato per reati di droga (fermato dalla guardia di finanza con oltre un chilo di sostanze stupefacenti e 236mila euro in contanti), con frasi che vanno da “attento a quello che scrivi”, “Vuoi vedere che ti scanniamo qua. Tu fai una brutta fine. Non esci vivo” e simili. Il Sindacato dei giornalisti abruzzesi è vicino al collega D’Aurelio, esprime a lui piena solidarietà e denuncia ancora la pericolosità del clima di insofferenza che a più livelli viene generato verso la libertà di stampa. Il collega ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e sporto querela, il sindacato lo affiancherà nelle decisioni a propria tutela che deciderà di intraprendere.