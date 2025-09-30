martedì, Settembre 30, 2025
Sulmona: “ Luci sulla Palestina”, giovedì 2 Ottobre primo appuntamento

Sulmona, 30 settembre- Di fronte alla tragedia che sta colpendo la popolazione di Gaza, anche la Valle Peligna ha deciso di non restare a guardare. È nato il Comitato Centro Abruzzo per Gaza, un gruppo aperto di cittadini, associazioni, lavoratori,studenti e realtà del territorio, uniti dal bisogno di dire basta alla violenza e all’indifferenza.

Per fare seguire alle parole i fatti, il primo appuntamento sarà giovedì 2 ottobre alle  21.00 davanti all’ospedale di Sulmona, dove parteciperemo al flash mob nazionale “100 ospedali per Gaza”, promosso dalla rete #DigiunoGaza per esprimere solidarietà al popolo palestinese, ricordare i 1.677 sanitari uccisi a Gaza e condannare il massacro in corso, anche contro scuole e ospedali.

Il Comitato, poi, intende organizzare un pullman per partecipare alla manifestazione nazionale a Roma, prevista per sabato 4 ottobre.

Chiunque voglia partire con noi, fanno sapere i promotori dell’iniziativa ,ci contatti urgentemente per prenotare.

Invitiamo, infine, tutte le associazioni, collettivi, gruppi, realtà religiose e singoli cittadini a partecipare alla prossima assemblea pubblica, che sarà annunciata nei prossimi giorni.

Perché questa non è un’iniziativa isolata, ma l’inizio di un percorso collettivo e continuativo.

Per info, adesioni e prenotazioni pullman: 

Mario 347  8859019-Gino  331 240 0949

