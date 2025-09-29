lunedì, Settembre 29, 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home Prima Pagina  Sociale, al via la sperimentazione della Riforma della Disabilità anche in Abruzzo
Prima Pagina

 Sociale, al via la sperimentazione della Riforma della Disabilità anche in Abruzzo

Scritto da redazione
Scritto da redazione
Roberto Santangelo Assessore regionale

L’Aquila,29 settembre- In occasione del lancio della nuova fase della sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 62/2024, viene coinvolto anche il territorio della Regione Abruzzo, in particolare la Provincia di Teramo. Questo passo rappresenta una significativa evoluzione nel sistema di welfare italiano e mira a semplificare le procedure, ridurre gli adempimenti e garantire maggiore equità per le persone con disabilità.

Dopo il positivo avvio della prima fase sperimentale il 1° gennaio 2025, il nuovo sistema di accertamento, che coinvolgerà ulteriori undici province, sarà attivo (come anticipato) anche nella provincia di Teramo. A partire da questa data, il certificato medico introduttivo sarà l’unico documento necessario per avviare il procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità, senza ulteriori adempimenti burocratici. Tutti i dettagli sul sito istituzionale dell’INPS, ente attuatore della Riforma. 

Parlando del significato della decisione L’assessore al Welfare della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, ha commentato: “Grazie alla visione del ministro Alessandra Locatelli e al supporto dell’intero Governo, la questione dell’inclusione e della disabilità è al centro dell’attenzione.

L’Abruzzo si prepara ad accogliere queste importanti novità, impegnandosi a garantire tutto il proprio supporto a questa importante iniziativa”.Santangelo ha poi sottolineato l’importanza di costruire una comunità inclusiva, nel rispetto dei principi costituzionali che tutelano la dignità umana. “Siamo pronti a implementare sul territorio le novità introdotte dalla riforma, come l’approccio multidimensionale e personalizzato e il ‘Progetto di vita’, per accompagnare l’inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.La Regione Abruzzo si impegna a collaborare con Istituzioni, Enti e associazioni del settore sociale, promuovendo progettualità che garantiscano la piena partecipazione delle persone con disabilità nella vita civile, sociale ed economica”.

Leggi anche

(primo piano)-A Nuova Delhi con Oney Tapia figli...

Il prof. Paolo De Francesco, eccellenza abruzzese in...

Martedì prossimo torna a riunirsi il Consiglio regionale

 In Abruzzo più di 31mila giovani non studiano...

Sulmona e la crisi occupazionale della  Marelli. Il giorno...

 Sanità, Paolucci: “I numeri della Regione smentiscono ancora...

L’Abruzzo all’estero

  Al via la Festa dell’Unità del Centro Abruzzo

Sanità: Cure oncologiche e trapianti, contributi regionali a tutte...

Sulmona e la politica che … non c’è....

Lascia un commento

Registra il tuo nome, email, e sito internet su questo browser per la prossima volta che commenterò.