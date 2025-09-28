lunedì, Settembre 29, 2025
Attualità

Sulmona:rimosso il Comandante della Casa di Reclusione

Scritto da redazione

Sulmona, 28 settembreSolo domani  dopo la visita che  il Segretario Generale del Cnpp-spp Aldo Di Giacomo, accompagnato dal suo  collaboratore della sua squadra nazionale Mauro Nardella e dal segretario provinciale Gaetano Consolati, domani mattina, alle ore 11.00 si recherà presso il carcere di Via Lamaccio si potranno capire le  ragioni vere  che hanno portato alla rimozione del Comandante della Casa di reclusione.  Al momento non si  conoscono i motivi reali della decisione ma ma notizia che ha fatto già molto “ rumore” in queste ore non ha mancato di suscitare riflessioni e interrogativi

