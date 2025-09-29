Sulmona:riprende l’attività del Coro dei Piccoli Polifonici

L’iniziativa promossa dalla Camerata Musicale è rivolta ai ragazzi delle classi IV e V della Primaria e delle classi I e II della Secondaria di Primo Grado.

Sulmona,29 settembre– La Camerata Musicale Sulmonese in collaborazione con le scuole del territorio, al fine di favorire la diffusione della musica tra i giovanissimi, riprende l’attività del Coro dei Piccoli Polifonici, rivolta ai ragazzi delle classi IV e V della Primaria e delle classi I e II della Secondaria di Primo Grado.

E’ un’occasione per immergersi in un percorso musicale e concertistico appassionante guidato da Anna Galterio docente presso il Conservatorio L.Perosi.

Il coro nella sua nuova formazione si esibirà al Teatro Caniglia di Sulmona nella stagione musicale 2025/26, di prossima apertura, e in altre manifestazioni organizzate sempre dalla Camerata Musicale Sulmonese.

Sarà per tutti i ragazzi un’esperienza da non dimenticare.

Le prove si terranno presso la sede della Camerata in Vico dei Sardi 9 a Sulmona con un incontro settimanale nel semestre Ottobre/Marzo in giorno e orario da concordare.

Nelle precedenti stagioni musicali della Camerata il Coro dei Piccoli Polifonici si è esibito con produzioni di opere importanti come Turandot, La Bohème, Carmen sempre con l’allestimento dell’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane diretta dal M° Stefano Giaroli, il Coro dell’Opera di Parma diretto dal M° Ruben Ferrari e con la regia di Alessandro Brachetti.

“E’ anche questo un modo di avvicinare i ragazzi alla musica più impegnativa, coinvolgendoli in una “avventura unica” e facendoli diventare, anche solo per poco, interpreti nell’allestimento di un’opera che viene rappresentata in teatri prestigiosi come il nostro storico Teatro M.Caniglia a Sulmona” dice il Direttore Artistico della Camerata Gaetano Di Bacco.

Per entrare a far parte del Coro bisogna iscriversi per le audizioni contattando il numero 338 9449896 .