(primo piano)-A Nuova Delhi con Oney Tapia figli dello stesso Tricolore

Sulmona, 29 settembre– Di tricolori esposti che, assecondano il vento di un autunno agli esordi e gradevole, se ne vedono tanti e tutti innescano guizzi di orgoglio. L’incontro con la propria bandiera è sì, un momento intimo in cui si ha il piacere di un ritrovarsi con sé stesso e con la propria appartenenza, può accadere, altresì, che si desideri mostrarla, in tal caso a prevalere è la volontà e il piacere di condividere con gli altri la propria provenienza, le proprie origini e la propria storia.

In questo tempo, dove molte sono le bandiere contrapposte fra loro, per una volta ancora, un uomo venuto da lontano e divenuto amico e “vicino di casa” di tutti, sceglie di portare, fin in India, il tricolore italiano, contraendo di fatto un nuovo matrimonio con la penisola italiana. Non serve essere figli naturali di un luogo, l’importante è sentirsene figli naturali e amati, seppur trattasi di un’adozione. Quando la volontà di adottare e il desiderio di essere adottati si incontrano, possono nascere solo stelle comete.

Oney Tapia, perché è a questo strepitoso atleta che si sta facendo riferimento, insieme ad altre sei donne e sei uomini, è in questi giorni a Nuova Delhi per i Campionati Mondiali, vi resterà fino al 5 ottobre prossimo, fa parte della squadra di Atletica Paralimpica Italiana, nella specialità del lancio del disco.

Oney Tapia, è una stella cometa fra le più luminose e le più possenti, non si compone solo di 189 centimetri di altezza e da circa 100 chilogrammi di peso. A determinare la sua lucentezza e il suo cammino si deve aggiungere il peso del coraggio e della determinazione dei tanti traguardi, dei tanti podi, delle tante medaglie, anche delle tante cadute e delle tante sconfitte, che mai lo hanno reso immobile o insensibile, tutt’altro! Per non andare troppo indietro nel tempo si pensi all’argento del 2019, nel lancio del disco ai mondiali paralimpici di Dubai, ai due podi nei giochi paralimpici di Tokyo, all’oro iridato del 2024, sempre nel lancio del disco, ai Mondiali paralimpici di Kobe, alla medaglia d’oro conquistata nel 2024 ai giochi paralimpici di Parigi, ai successi dei Campionati Italiani Assoluti di Atletica paralimpica di Grosseto 2025. Tutte queste scalate e missioni sportive, forse non sarebbero state tali e di tale intensità ed umanità, se un incidente, mentre faceva il giardiniere, nel 2011, non lo avesse reso totalmente cieco.

Oney Tapia, nasce a Cuba il 27 febbraio 1976 e giunge in Italia, nella sua amata Italia, nel 2002 come giocatore di baseball. Un inizio non proprio in sordina, ma sicuramente lontano dall’oggi. Oney Tapia, salvo cambiamenti organizzativi, disputerà la sua finale a Nuova Delhi il 30 settembre, la preparazione per questo momento è stata intensa e continuativa, eppure fino a pochi giorni prima della partenza non ha mai smesso di lanciare messaggi incoraggianti, dai suoi social, ai giovani o a chiunque possa vivere uno sconforto, una sconfitta, una battuta d’arresto.

Il riscatto, la disabilità come risorsa e nuovo punto di partenza, attraverso lo sport sono le costanti in ogni suo intervento pubblico, in ogni suo incontro nelle scuole. Oney Tapia è stato uno dei protagonisti del Giubileo dei Giovani, ogni diversità è il punto di congiunzione per il bene collettivo. Questo sportiva insegna che i disabili hanno attenzioni e vicinanza da dedicare al prossimo e hanno piena cognizione della necessità e della bellezza che tutto questo ha per sé stessi e per gli altri.

Oney Tapia non è mai stato un semplice ballerino della vita, per un cubano verrebbe facile, spontaneo, Oney Tapia ha danzato onorando la vita propria e la vita degli altri, perché la danza conduce ad aspirazioni alte. Questo suo essere lo ha portato a vincere Ballando fra le stelle, un’altra vittoria della forza di volontà del coraggio e dell’animo.

Le volte in cui Oney ha vinto e quelle in cui ha insegnato a vincere, non si contano più. Nitida e pregna di significato, per tutti, l’immagine dell’anno scorso in Francia, quando, dopo aver vinto l’oro, avvolto dalla bandiera italiana intonava Io Vagabondo.

Vi sono persone che, quando vengono al mondo hanno compiti e ruoli altri ed alti, Oney Tapia e fra questi, lui è una forma di poesia, crea liriche nello sport, nell’esistenza, nei luoghi e fra la gente.

Oney Tapia è…

…è rosa vermiglia che depone petali su terreni vangati dal dolore e ne coltiva la rinascita

…è goccia d’acqua per la gola che il pianto ha reso arida e muta

…è il palmo liturgico per il volto che ha dimenticato come si sorride

…è la voce del nuovo possibile per chi ha dimenticato che non si può udire solo il dolore

…è la parola che si fa rintocco nelle comunità della sofferenza

Ha scritto di ciò che la vita gli ha portato in dono Oney Tapia, in due libri. Per lui il buio è stato un dono, una possibilità per iniziare a vedere per davvero, a vivere pienamente la vita, senza sprecarne neppure un secondo e soprattutto senza egoismi, ma uniti per un insieme di opportunità nuove. Il suo primo libro si intitola Più Forte del Buio ed il secondo La Luce Oltre la Siepe.

La finale di Nuova Delhi è prossima, la grandezza di Oney Tapia è sigillo universale ed infinito.

Non sarà con lui e, a tifare per lui solo l’Italia sportiva, bensì ogni cuore sincero e animo sensibile, questo ha seminato e questo avrà sempre al suo fianco. Fra il suo corpo e il tricolore che indossa, senta tante mani che lo spingono verso la vittoria.

In bocca al lupo grande campione, ti si aspetta a braccia aperte, in questa Italia che tu hai eletto a tua dimora.In bocca al lupo a tutta la squadra di Atletica Paralimpica Italiana che a Nuova Delhi rappresenterà l’Italia. Grazie a tutti voi lo sport si fa strumento e mezzo di inclusività. Grazie per esserci.

Cesira Donatelli