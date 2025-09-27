Il prof.Paolo De Francesco,eccellenza abruzzese in Messico

di Sergio Venditti *

Il prof.Paolo De Francesco con una nutrita pattuglia dei suoi studenti universitari

SULMONA– Il Messico certamente rappresenta un grande Paese, nello scacchiere centro-americano, dove non si sono registrati grandi flussi migratori storici dall’Italia. Nell’immaginario collettivo, i nostri rapporti sono passati più per figure singole, pur “iconiche”, come la grande fotografa Tina Modotti, con il suo impegno universale per le libertà dei popoli. In tal senso la Società Dante Alighieri, in tutto il mondo, svolge una grande missione di promozione della cultura e lingua italiana, incrementata specie nell’ultimo decennio dalla Presidenza del Prof.Andrea Riccardi, autorevole storico e fondatore della Comunità di Sant’Egidio.

Quest’ultimo nel 2024 ha ricevuto il riconoscimento, dalla 1^ edizione del Premio Internazionale della Regione Abruzzo, dedicato alla straordinaria figura del cardinale Giulio Raimondo Mazzarino, nato nel 1602, nella città di Pescina dei Marsi, che governò la Francia del “Re Sole”.

In particolare in Messico la presenza di questa grande istituzione culturale ha trovato un’ eccellenza abruzzese nella figura del Dr.Paolo De Francesco, originario di Atessa, nella vitale Val di Sangro (il sindaco e’ Giulio Borrelli, già Dir.del TG1).E così questo attivissimo centro industriale ha trovato un vero ambasciatore nella grande metropoli di Monterrey (oltre un milione di abitanti), nello Stato del Nuovo Leòn, all’ interno del suo polo tecnologico, con la storica azienda SACMI, espressione del talento metalmeccanico emiliano-romagnolo, divenuta oramai una grande realtà multinazionale. Essa arrivò in Messico nel 1990 e fu’ proprio il Dr.De Francesco, dopo ad immaginare un organico progetto di studio e diffusione della nostra lingua e cultura, attraverso la professionalità della Società “Dante Alighieri”, di cui ne è diventato il referente per la Città e non solo.

Al suo interno Egli ha formato le stesse maestranze locali dell’ impresa, attraverso il progetto PLIDA, certificato dalla D.A. e riconosciuta dal MAECI, (già collaborando nel consolato di Monterrey e poi con la Camera di Commercio), in sinergia con l’Universita’ “La Sapienza” di Roma. Una tendenza a coniugare la cultura e la lingua italiana, anche con la promozione del “Made in Italy” che quest’anno ha portato al riassetto della Farnesina, con un maggiore sviluppo di tali essenziali elementi di “identità “internazionale del nostro Paese.

Ebbene il Prof. Paolo De Francesco, promosse gia’nel 2007, in questa Città, il “Forum International de Cultura” (come riporta un articolo recente del collega Generoso D’Agnese), con una sezione dedicata proprio all’interscambio commerciale tra i due Paesi latini e la partecipazione di tanti capi-azienda italiani,interessati a “delocalizzare” li alcune attività di produzione. Una strategia innovativa, che già puntava alla simbiosi con il polo tecnologico dell’Università di Monterrey, per la formazione avanzata delle figure professionali necessarie. Quest’ultima, (UDEM), a gestione privata, fu fondata nel 1969, da Ordini di orientamento cattolico, con imprenditori e professionisti, per una “Formazione Integral”, di tipo olististico, con tutte le facoltà scientifiche, nei vari corsi di ingegneria ,anche aerospaziale, insieme a molti partner internazionali, tra cui il nostro Politecnico di Milano (POLIMI), nonché altre imprese italiane, ora nel settore della ceramica.

Il TEC di Monterry ha premiato il prof. De Francesco per i suoi intensissimi anni di attività( quasi trenta) per la promozione e cultura della lingua italiana

Quindi nell’avventura in Messico, oramai la sua seconda patria, (avendo sposato la pittrice Miriam C.Martinez), il manager frentano ha sempre tenuto aperto questo “doppio binario” del suo percorso professionale e culturale, nell’incontro fecondo con la grande Istituzione della Società Dante Alighieri. Insieme ad Essa non si contano più i progetti ed eventi varati negli anni, con la nascita della “Fondazione AIPI”, (che ricomprende i docenti di lingua italiana), nella divulgazione delle varie settimane dedicate non solo alla nostra lingua, (così ricca di storia), ma anche alla sua rinomata cucina ed alle tradizioni più “iconiche”, come il famoso “Carnevale di Venezia”.

Nel 2024 S.E. A. Modiano, ambasciatore italiano in Messico è diventato Presidente Onorario della Dante Society. L’AIRE, ha certificato che nel grande Paese ora vivono 22.188 cittadini italiani(dati 2023), quasi raddoppiati rispetto al decennio precedente; mentre gli “italo-messicani”, (con origini anche lontane nel tempo), risulterebbero intorno ai 300.mila, per lo più del Nord-Est (Veneto in testa), dopo i primi missionari francescani e domenicani arrivati li per evangelizzare le popolazioni indigene. E la nostra Regione con il pioniere De Francesco è presente in tanti eventi e conferenze, come docente dei suoi studenti sulla bellezza multiforme e “senza tempo” degli Abruzzi. In assoluto il sogno, che ancora resta nel cassetto, è quello di raccogliere in un grande archivio le stesse ricerche promosse sull’emigrazione italiana in Messico, al fine di: “costituire un associazione per tutelare i loro diritti e per mantenere e rafforzare l’identità culturale d’origine”.

Questo dopo aver pubblicato anche i suoi libri “La Libertà di Insegnare” ed i “101 Proverbi della Lingua Italiana”, come racconta, il giornalista Dom Serafini, in un ritratto molto intenso di questo “messaggero abruzzese” in Messico. Un lodevole obiettivo,che dovrebbe vedere più partecipe la sua terra d’origine, in un programma di sostegno di tutta la nostra rete associativa nel mondo, che getti un nuovo ponte tra le generazioni, specie con le ultime, che hanno allentato molto i legami con essa, quasi dimenticando le proprie radici, spesso imnersi in un indistinto “Melting Pot”.

“Non si può scoprire un nuovo mondo senza avere il coraggio di perdere di vista la riva”. G. D’Annunzio – “L’Alcyone”

* giornalista,rivista “Tempo Presente” – Abruzzo